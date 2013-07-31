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Россиян заставят раскошелиться на страхование жилья
Федеральная служба по финансовым рынкам рассматривает возможность введения обязательного страхования жилья, в котором будут участвовать и государство и владельцы жилья
Система вмененного страхования жилья, если инициативу примут, будет строиться как двухуровневая защита. Первый уровень предусматривает приобретение страховки владельцами жилья, минимальное покрытие может составить 100-200 тысяч рублей, а страховой взнос - 500-700 рублей в год. Второй уровень покрытия в этой системе защиты при наступлении значительных рисков может брать на себя государство в рамках софинансирования программы по оплате страхового взноса – пояснил замглавы ФСФР Игорь Жук.
Возможность обязательного страхования жилья от природных катаклизмов обсуждалась еще год назад, после наводнения в Крымске. Тогда государству пришлось выложить на аварийно-спасательные и восстановительные работы почти 16 миллиардов рублей, пишет "Российская газета".
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Комментарии
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Псевдоним18:22, 31.07.2013#
"Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно:Трудно свой хлеб добывал человек!Не разогнул свою спину горбатуюОн и теперь еще: тупо молчитИ механически ржавой лопатоюМерзлую землю долбит!Эту привычку к труду благороднуюНам бы не худо с тобой перенять…Благослови же работу народнуюИ научись мужика уважать. Да не робей за отчизну любезную…Вынес достаточно русский народ, Вынес и эту дорогу железную —Вынесет всё, что господь ни пошлет!Вынесет всё — и широкую, яснуюГрудью дорогу проложит себе. Жаль только — жить в эту пору прекраснуюУж не придется — ни мне, ни тебе". Так Некрасов писал в стихотворении "Железная дорога"
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zzz)20:43, 31.07.2013#
люди, есть предложение закрыть шарашку моментально:1) Страхуемся!2) Когда делаем ремонт - открываем краны и топим соседей. 3) Страховые выплачивают и оказываются в глубоком убытке. Снова слушаем нытье про отсутствие прибыли и необходимость повысить тарифы - кладём... и не страхуемся более. Ура.
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