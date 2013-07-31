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Россиян заставят раскошелиться на страхование жилья

31 Июля 2013, 17:20 | В России

Федеральная служба по финансовым рынкам рассматривает возможность введения обязательного страхования жилья, в котором будут участвовать и государство и владельцы жилья

Система вмененного страхования жилья, если инициативу примут, будет строиться как двухуровневая защита. Первый уровень предусматривает приобретение страховки владельцами жилья, минимальное покрытие может составить 100-200 тысяч рублей, а страховой взнос - 500-700 рублей в год. Второй уровень покрытия в этой системе защиты при наступлении значительных рисков может брать на себя государство в рамках софинансирования программы по оплате страхового взноса – пояснил замглавы ФСФР Игорь Жук.

Возможность обязательного страхования жилья от природных катаклизмов обсуждалась еще год назад, после наводнения в Крымске. Тогда государству пришлось выложить на аварийно-спасательные и восстановительные работы почти 16 миллиардов рублей, пишет "Российская газета".

 


 

Автор: "Российская газета"
Теги: страхование  жилье 



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Комментарии

  • Псевдоним17:52, 31.07.2013#

    когда доилки им пообломают

  • Псевдоним18:21, 31.07.2013#

    кто им должен обломать?марсиане?

  • Псевдоним17:49, 31.07.2013#

    ну как же вы достали, мы же и так налог на недвижимость платим. Хоть раз отчитайтесь, где наши деньги ? Мебельщик взял?

  • Псевдоним18:22, 31.07.2013#

    "Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно:Трудно свой хлеб добывал человек!Не разогнул свою спину горбатуюОн и теперь еще: тупо молчитИ механически ржавой лопатоюМерзлую землю долбит!Эту привычку к труду благороднуюНам бы не худо с тобой перенять…Благослови же работу народнуюИ научись мужика уважать. Да не робей за отчизну любезную…Вынес достаточно русский народ, Вынес и эту дорогу железную —Вынесет всё, что господь ни пошлет!Вынесет всё — и широкую, яснуюГрудью дорогу проложит себе. Жаль только — жить в эту пору прекраснуюУж не придется — ни мне, ни тебе". Так Некрасов писал в стихотворении "Железная дорога"

  • zzz)20:43, 31.07.2013#

    люди, есть предложение закрыть шарашку моментально:1) Страхуемся!2) Когда делаем ремонт - открываем краны и топим соседей. 3) Страховые выплачивают и оказываются в глубоком убытке. Снова слушаем нытье про отсутствие прибыли и необходимость повысить тарифы - кладём... и не страхуемся более. Ура.

  • Псевдоним10:36, 01.08.2013#

    Да никто никому никаких денег платить не собирается, просто будет приходить еще одна жировка на оплату квартиры и все. Ты же платишь за ремонт, и что? его кто то делает?

  • zzz)11:07, 01.08.2013#

    Делают-делают) В том то и дело, что нужно заниматься данными вопросами, а не просто интересоваться, задавая эти самые вопросы))

  • Неедрос10:14, 01.08.2013#

    Слава Едриллам!

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