Россиян заставят раскошелиться на страхование жилья

Федеральная служба по финансовым рынкам рассматривает возможность введения обязательного страхования жилья, в котором будут участвовать и государство и владельцы жилья

Система вмененного страхования жилья, если инициативу примут, будет строиться как двухуровневая защита. Первый уровень предусматривает приобретение страховки владельцами жилья, минимальное покрытие может составить 100-200 тысяч рублей, а страховой взнос - 500-700 рублей в год. Второй уровень покрытия в этой системе защиты при наступлении значительных рисков может брать на себя государство в рамках софинансирования программы по оплате страхового взноса – пояснил замглавы ФСФР Игорь Жук.



Возможность обязательного страхования жилья от природных катаклизмов обсуждалась еще год назад, после наводнения в Крымске. Тогда государству пришлось выложить на аварийно-спасательные и восстановительные работы почти 16 миллиардов рублей, пишет "Российская газета".



