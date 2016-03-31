Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
24% молодых специалистов на Дальнем Востоке давали взятки во время учебы в вузе
Сайт по поиску работы и персонала для молодых специалистов Career.ru совместно с HeadHunter третий раз задается вопросом о том, сколько студентов Дальнего Востока готово дать взятку ради успешной сдачи сессии, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Подавляющее большинство студентов и молодых специалистов никогда не давали взяток во время обучения в вузе (76%), 14% давали взятки за сдачу зачета, 13% - за экзамен, 4% - при поступлении.
В основном дальневосточники дают взятки потому, что об этом просят сами преподаватели, хотя за последние 2 года доля таких случаев снизилась (с 41% в 2014 году до 36% в 2016 году). Вторая по популярности причина – критическая ситуация на учебе и грозящее студенту отчисление (33%). Откупаются от зачетов и экзаменов из-за лени 25% студентов, за компанию и из нежелания выделяться среди других - 16%, хотя важно отметить, что доля последних за последнее время снизилась (с 27% в 2014 году).
В основном взятки дают преподавателям (76%). И чаще для студентов это все же единичный случаи, нежели выработанная стратегия обучения: 54% давали взятку 1-2 раза за время учебы, 21% - от 3 до 5 раз и только 19% - более 5 раз.
Как же современные студенты среагируют на предложение преподавателя дать взятку? 72% однозначно откажутся, хотя лишь 9% из них сообщат о подобном случае в соответствующие органы, а вот каждый пятый (18%) ответит согласием, предпочтя заплатить и не сдавать экзамен или зачет.
Новости тематики
- Число учебников в школах уменьшится пока на треть
- Минобороны ликвидирует военные кафедры в вузах
- Представители малых народов Китая получают путевку в жизнь
- В российских школах введут пятую четверть
- Школьных учителей обманывают и обкрадывают с помощью системы оплаты труда
- Выпускникам российских школ советуют штурмовать столицы
- "Эти знания наполняли голову, как чердак"
- Торопись не спеша!
- Реклама уходит в интернет-мобайл
- Российское образование заставляет школьников сочувствовать фашистам
Новости раздела
- Никакого реального повышения пенсий в 2019 году не будет
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Число учебников в школах уменьшится пока на треть
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Минобороны ликвидирует военные кафедры в вузах
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- "ГПМ Матч" и "Ростелеком" открыли телеканал "Матч! Ультра"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста