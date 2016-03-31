24% молодых специалистов на Дальнем Востоке давали взятки во время учебы в вузе

Сайт по поиску работы и персонала для молодых специалистов Career.ru совместно с HeadHunter третий раз задается вопросом о том, сколько студентов Дальнего Востока готово дать взятку ради успешной сдачи сессии, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Подавляющее большинство студентов и молодых специалистов никогда не давали взяток во время обучения в вузе (76%), 14% давали взятки за сдачу зачета, 13% - за экзамен, 4% - при поступлении.

В основном дальневосточники дают взятки потому, что об этом просят сами преподаватели, хотя за последние 2 года доля таких случаев снизилась (с 41% в 2014 году до 36% в 2016 году). Вторая по популярности причина – критическая ситуация на учебе и грозящее студенту отчисление (33%). Откупаются от зачетов и экзаменов из-за лени 25% студентов, за компанию и из нежелания выделяться среди других - 16%, хотя важно отметить, что доля последних за последнее время снизилась (с 27% в 2014 году).

В основном взятки дают преподавателям (76%). И чаще для студентов это все же единичный случаи, нежели выработанная стратегия обучения: 54% давали взятку 1-2 раза за время учебы, 21% - от 3 до 5 раз и только 19% - более 5 раз.

Как же современные студенты среагируют на предложение преподавателя дать взятку? 72% однозначно откажутся, хотя лишь 9% из них сообщат о подобном случае в соответствующие органы, а вот каждый пятый (18%) ответит согласием, предпочтя заплатить и не сдавать экзамен или зачет.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.