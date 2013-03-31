Кто первым пострадает и заработает на законе о "резиновых квартирах"

Власти сильно огорчены тем, что основная часть "рынка аренды жилья" никак не выйдет из тени – владельцы сдаваемых квартир категорически не желают платить налог.

Одна из "долгоиграющих" тем для обсуждения в этом сезоне – так называемый "закон о резиновых квартирах". Трудно оценить, сколь многих простых граждан — владельцев и съемщиков жилья – он успел насторожить, а кто пока не удосужился обратить внимание на эти правовые крючки. Экспертное же сообщество взволновалось заметно. Круглый стол, посвященный законодательным потугам разобраться с легальным и нелегальным проживанием, состоялся в пятницу в московском пресс-центре "Росбалта".



Документ, о котором идет речь – проект федерального закона №200753-6 – Госдума приняла в первом чтении 15 февраля, и доработка его продолжается, причем конца не видно. Уж больно много сложностей в самой проблематике и упущений в первой редакции документа. "Законом о резиновых квартирах" его называют не только со злой иронией. Законопроект предусматривает внесение изменений в многочисленные правовые акты, без скрупулезного изучения которых в нем ничего не понять.



Но суть инициативы довольно проста. Законодатели желают искоренить в нашей стране несколько зол в жилищной сфере. Действительно, современная Россия страдает от наплыва нелегальных мигрантов, которые все где-то живут, и на их "обустройстве", подчас совершенно скотском, кто-то наживается.



Где-то по десять и более человек обитают в однокомнатной квартире, наводя страх на "коренных" жителей дома, распространяя восточные кухонные запахи и расходуя гигантские объемы холодной и горячей воды. Впрочем, даже один-два неучтенных жильца все-таки перерасходуют воду, за которую часто переплачивают "законные" соседи.



А где-то на одной жилплощади зарегистрированы десятки или даже сотни мигрантов, которые обретаются неизвестно где, никем не учтенные, хозяин же за это получает мзду – такие квартиры и называются "резиновыми".



Власти, ко всему прочему, сильно огорчены тем, что основная часть "рынка аренды жилья" никак не выйдет из тени – владельцы сдаваемых квартир категорически не желают платить налог.



Со всем этим и призван бороться новый закон – к тому же, законодателей на этом пути как следует подстегнул президент России Владимир Путин.



Итак, предлагается: всякое проживание не по месту регистрации (так и хочется сказать "без прописки") сделать правонарушением. И штрафовать: в Москве и Петербурге жильца на 3-5 тыс. рублей, хозяина – на 5-7 тыс. рублей. В провинции – поменьше: на 2-3 тыс. и 2-5 тыс. соответственно. Если хозяином является юридическое лицо, штрафы измеряются уже сотнями тысяч рублей.



Одновременно вводится понятие фиктивной регистрации – по поддельным документам. Вот здесь уже наказание серьезное: от 100 до 500 тыс. рублей, или принудительные работы до трех лет, или вовсе лишение свободы до трех лет. Кроме того, предлагается ввести санитарную норму в 12 кв. метров свободной жилплощади, необходимую для регистрации одного жильца.



Вроде, логика есть. Тем не менее, участники круглого стола высказались по данному поводу крайне негативно. Как считает известная правозащитница Лидия Графова, законопроект — "популистский" по замыслу, "убогий" по содержанию и неисполнимый на практике. Популистский – потому что власть рассчитывает на одобрение со стороны населения, напуганного мигрантами. Убогий – потому что авторы документа не понимают, что делать с поставленными перед ними задачами. И неисполнимый — поскольку у государства попросту не хватит контролирующих органов, чтобы отслеживать всех жильцов и домовладельцев.



Остальные эксперты в целом согласны с такой точкой зрения. При этом, правда, было отмечено, что на поддержку населения, если кто из авторов и надеется, то совершенно зря. Потому что не такую уж малую часть нашего населения составляют владельцы сдаваемых квартир, и еще большую — те, кто живет "не по прописке" (по приблизительным оценкам, порядка 10%, причем в столицах — побольше).



Среди тех, кому новый закон сразу же создаст головную боль, эксперты выделили молодоженов, вынужденных жить у тещи или свекрови, которые хотя и пускают их, но не регистрируют. Впрочем, таких групп жильцов – вообще масса, и каждый столичный (по крайней мере) житель это подтвердит. И всех их теперь, получается, можно будет штрафовать (в казну или себе в карман) столько раз, насколько хватит сил у участкового. Другое дело, что их ненамного хватит, этих сил – но уж в кого вцепится полицейский коготь, тому не повезет.



Как подчеркнул президент фонда "Миграция XXI век" Вячеслав Поставнин, поставленных президентом целей вполне можно достичь на основе имеющегося законодательства. Есть в Уголовном кодексе статьи и об уклонении от уплаты налогов, и о подделке документов, и даже за перерасход воды наказать можно. Надо только уметь законы применять – кто не умеет, тому и новые не помогут.



Поставнин, сам в прошлом заместитель главы Федеральной миграционной службы, выразил ироническое удивление опубликованной статистикой своих коллег, насчитавших в стране 6452 так называемых "резиновых квартиры", где зарегистрированы сотни тысяч мигрантов. "Если ФМС так хорошо знает все "резиновые квартиры", зачем им еще один закон? — спросил эксперт. – Надо пойти по этим адресам и все проверить". А между тем, по его словам, создавая новые бюрократические барьеры, власть "нагибает всю страну", что отнюдь не безобидно.



Как считает эксперт рабочей группы постоянной комиссии по миграционной политике и защите прав человека в сфере межнациональных отношений Сергей Скотников, законопроект "отбрасывает страну на 20 лет назад", то есть к временам прописки. "Регистрация у нас по закону уведомительная, но на самом деле она и сейчас-то "квази-уведомительная", — напомнил Скотников.



Собеседники вспомнили о массе подводных камней, превращающих благие, пусть и в полицейском плане, намерения законодателей в мучения для реальных людей. Например, то обстоятельство, что многие домовладельцы не регистрируют жильцов даже не со зла и не из жадности, а потому что тогда арендаторов можно будет выселить в ближайшие полгода только по суду, если он не захочет ни съезжать, ни платить. Или тот факт, что для регистрации требуют даже инвалида в коляске тащить в отделение ФМС – с чем столкнулся Сергей Скотников, прописывая к себе парализованную мать.



В общем, не вмещается динамичная жизнь современного мегаполиса в контролирующие сети. Если говорить о борьбе с нелегальной миграцией, то как раз для нее новый закон почти ничего не делает – массы мигрантов, тем более нелегальных, вообще ютятся в нежилых помещениях, с чем нельзя, естественно, мириться, но тут требуются другие меры.



Мало того: как отметил заведующий сектором изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель, даже изначально сомнительная "популистская" цель – ограничить наплыв в столицы граждан РФ с Кавказа – тут тоже не достигается. Потому что не кавказцы на самом деле пострадают от этих бюрократических рогаток, а приезжие из русских областей, не имеющие в столице своих диаспор и наработанных связей.



Между тем, как напомнили эксперты, одним из буквально роковых препятствий для развития отечественной экономики все передовые экономисты считают низкую мобильность населения. Даже при нынешней низкой рождаемости русские трудовые резервы еще могли бы найтись Но люди не хотят и не умеют из депрессивных регионов переезжать на новое место, где есть работа. "Противостоять внешней миграции может только миграция внутренняя", — подчеркнул Поставнин. Вводя новые ограничительные меры, на этой внутренней мобильности можно будет поставить крест. А с ней — и на ускоренном экономическом развитии.



В заключение Вячеслав Поставнин высказал еще одно предположение. Он напомнил, что глава ФМС Константин Ромодановский пообещал тех, кто не появляется в квартире по месту регистрации более 90 суток, заносить в "реестр разыскиваемых лиц". Как подозревает Поставнин, где-то наверху создают такой "реестр" по учету лиц, для власти подозрительных. Например, тех, кто подолгу за границей живет. По мнению Поставнина, это отвечает курсу Владимира Путина, стремящегося всячески "вернуть чиновников в Россию". А может быть, просто учитывают активных и мобильных. Это пока на уровне гипотез.



Леонид Смирнов, ИА "Росбалт".

