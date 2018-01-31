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Президент ФНП удостоен звания "Заслуженный юрист РФ"
24 января 2018 года Владимир Путин подписал указ № 21 «О награждении государственными наградами РФ», согласно которому почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» присвоено президенту Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константину КОРСИКУ.
За более чем 20 лет активного и плодотворного труда в нотариальной деятельности Константин Корсик внес значительный вклад в развитие небюджетного нотариата России как одного из наиболее эффективных и прогрессивных правовых институтов страны, принимал активное участие в работе по совершенствованию законодательства в этой сфере. Под его руководством нотариат совершил значительный качественный рывок в своем развитии, предоставив государству и обществу новые возможности по эффективной защите прав граждан, законных интересов собственника. Новый уровень развития нотариата позволил укрепить стабильность гражданского оборота в стране, создать и внедрить в работу нотариусов инновационные сервисы. В том числе, нотариат стал одним из наиболее прогрессивных институтов, одним из лидеров по развитию и применению в своей деятельности новейших цифровых технологий.
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