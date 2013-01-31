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Налоги на недвижимость скоро будем платить исходя из ее кадастровой стоимости
В 2014 году регионы смогут перейти к налогообложению недвижимого имущества, исходя из кадастровой стоимости, заявил премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ 31 января на расширенном заседании правительства РФ.
"С 2014 года регионам будет предоставлено право перейти к налогообложению недвижимого имущества, исходя из кадастровой стоимости", - заявил премьер.
По его словам, к 2018 году в России пенсии возрастут в реальном выражении, по сравнению с 2012 годом, до 28%.
"Рост пенсий в реальном выражении к 2018 году составит от 20 до 28 процентов, по сравнению с 2012 годом. Средний размер трудовой пенсии по старости будет составлять не менее двух прожиточных минимумов пенсионеров и, конечно, будет зависеть от трудового стажа ", - сказал Дмитрий Медведев.
Премьер подчеркнул, что механизм начисления пенсий станет дополнительным стимулом для граждан продолжать работу после достижения пенсионного возраста.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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