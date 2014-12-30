Встречайте Козу теплом и уютом

Как гласит восточный календарь, наступающим 2015 годом будет управлять синяя деревянная Коза, или Овца. Хотя она вступит в свои права только 19 февраля, но по традиции в России ее начинают приветствовать уже 31 декабря. Перед тем как готовить новогодние подарки или решать, что надеть в новогоднюю ночь и как сервировать стол, не помешает узнать, какие энергии, стихии и символы соответствуют повелительнице года.

По-китайски этот восьмой по счету знак восточного зодиака называется Ян. Как мы знаем, Ян, или Янь, - это мужское начало, в отличие от женского Инь. И оно вполне соответствует животному, которое придет на смену буйной Лошади. Несмотря на то что Козы и Овцы относятся к женскому полу (по крайней мере в русском языке), они не слишком эмоциональны, зато спокойны и дружелюбны. С одной стороны, они теплые, пушистые и домашние создания, с другой - если их вывести из себя, могут запросто боднуть рогами. Это хорошо знают те, кто держит скотину, и работники ферм.

Главной стихией наступающего года является Дерево, а его цвета - синий и зеленый (кстати, уходящая Лошадь тоже была Синей и Деревянной). Словом, в качестве подарков и сувениров к празднику будут уместны любые деревянные предметы, символизирующие правительницу года. Это могут быть, например, деревянные статуэтки овечек и козочек, выкрашенные в соответствующие цвета.

Маги и астрологи советуют также использовать символы года в качестве талисманов и амулетов. Приносящим удачу талисманом может стать зеленая деревянная овечка. Если вы хотите изготовить денежный талисман, то как нельзя лучше подойдет косичка, сплетенная из козьей или овечьей шерсти. Если удастся достать такую шерсть, можете сплести ее сами.

А вот вместо амулета вы можете использовать синюю выполненную из дерева фигурку козы. Статуэтку можно носить с собой (например, в кармане), ставить в доме на полку или же, если она совсем крошечная, повесить на цепочке на шею. Прекрасным амулетом может стать также колокольчик - недаром эти изделия всегда вешали на шею скотине: среди прочих функций они еще и отгоняли злых духов.

Кстати, не забудьте, что такие талисманы действуют не только в период праздников, а на протяжении всего года. Чтобы обратиться к талисману или амулету за помощью, следует взять его в руки, потереть и мысленно или вслух произнести свою просьбу или желание. Можно также подзаряжать талисман энергией, положив его на окно лунной ночью, поместив на солнце или оставив рядом с источником тепла. А вот рассказывать посторонним, что вы используете данную вещицу в качестве магического артефакта, не стоит. Если вещь совсем небольшая, лучше положить или поставить ее в укромное место, чтобы она не попадалась на глаза тем, кто приходит в дом. Например, держать ее в ящике тумбочки у изголовья кровати.

Символика года должна отражаться и в интерьерах. Так, в доме должна быть хотя бы одна статуэтка покровительницы года, которую следует повесить на елку или поставить на новогодний стол. Не забудьте и о колокольчиках. Их можно повесить не только на елку, но и развесить по всему дому - пусть они привлекают в дом счастье! Кроме статуэток, годятся также рамки или вазочки с изображением символа года. Приветствуя хозяйку года, украсьте помещение лентами, гирляндами, сине-зелеными шарами. Используйте по возможности древесные, небесно-голубые и зеленоватые оттенки. Но годятся и любые яркие, жизнеутверждающие цвета.

Хозяйка года не любит излишней вычурности. Зато она обожает тепло и уют. Украсьте интерьер декоративными изделиями из дерева, вязаными салфетками, игрушками из войлока. Деревянные миски, чашки и ложки, синий и зеленый оттенки посуды, скатертей и салфеток - идеальный вариант для сервировки праздничного стола.

Соответственно, можно использовать «тематические» украшения как часть вашего имиджа для новогодней вечеринки. Для встречи Нового года оптимальными станут наряды синих, голубых и зеленых оттенков. Однако, как уже было сказано выше, Коза вовсе не стремится загонять нас в жесткие рамки. Единственное, чего Козочка не терпит, - это мрачных и тусклых тонов. Чем ярче, тем лучше!

Пусть энергии покровительницы года принесут вам удачу!

Газета «Золотой Рог», Владивосток.