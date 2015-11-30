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Макаревич считает запрет турецких продуктов клоунадой
Известный российский музыкант Андрей Макаревич, лидер и бессменный участник группы «Машина времени», высказал мнение, что при ухудшении отношений с другими странами не стоит объявлять их товары недостаточно качественными.
«Вот объясните мне, дураку: Турция сбила наш самолёт. Это ужасно и отношения между странами, естественно, испортились. Мы больше не хотим покупать турецкие товары. Это ведь нормально и естественно, правда? Почему так и не сказать открытым текстом — мы с вами больше не дружим и покупать у вас ничего не станем?» – говорится в блоге музыканта на сайте «Эха Москвы».
Почему-то в таких случаях сразу же появляется разъяснение со стороны Россельхознадзора о том, что продукты из тех или иных стран не соответствуют стандартам, удивляется Макаревич. Так было с рижскими шпротами и грузинским вином: до конфликтов соответствовали, после – сразу перестали. Теперь то же самое происходит с продуктами из Турции. По мнению музыканта, это не что иное, как клоунада.
Напомним, ранее певец уже отличился в подобного рода высказываниях:
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Комментарии
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житель16:24, 30.11.2015#
Да прав он в этом случае. Действительно как только у нас с кем-то отношения нарушаются, так сразу сотни оправданий, что "ваши товары" некачественны, поэому мол, мы не будем их покупать. Надо себя уважать и не кивать на товары, а сказать, что вы злодеи, поэтому мы с вами дел иметь не будем.
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Александр07:05, 22.12.2015#
Макаревич на самом деле такой дурак, или только прикидывается? Вроде уже не мальчик, а до сих не знает, что в торговых соглашениях нет таких пунктов, как "мы с вами больше не дружим и покупать у вас ничего не станем". Когда актеры начинают лезть в политику, ничего в ней не соображая, они выглядят очень глупо. Честное слово, занимались бы уже своим делом, от них бы пользы было больше.
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Это звучит как поиск причины прекратить дружбу со сволочью. . . Мол, ты извини дружище, но не могу с тобой дружить, т. к. кашляешь ты (. Прав Макаревич на 100 %. А когда "кашлять" перестанет - опять взасос обниматься???