Макаревич считает запрет турецких продуктов клоунадой

Известный российский музыкант Андрей Макаревич, лидер и бессменный участник группы «Машина времени», высказал мнение, что при ухудшении отношений с другими странами не стоит объявлять их товары недостаточно качественными.

«Вот объясните мне, дураку: Турция сбила наш самолёт. Это ужасно и отношения между странами, естественно, испортились. Мы больше не хотим покупать турецкие товары. Это ведь нормально и естественно, правда? Почему так и не сказать открытым текстом — мы с вами больше не дружим и покупать у вас ничего не станем?» – говорится в блоге музыканта на сайте «Эха Москвы».

Почему-то в таких случаях сразу же появляется разъяснение со стороны Россельхознадзора о том, что продукты из тех или иных стран не соответствуют стандартам, удивляется Макаревич. Так было с рижскими шпротами и грузинским вином: до конфликтов соответствовали, после – сразу перестали. Теперь то же самое происходит с продуктами из Турции. По мнению музыканта, это не что иное, как клоунада.

Напомним, ранее певец уже отличился в подобного рода высказываниях:

Андрей Макаревич обозвал российских рок-певцов глистами

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.