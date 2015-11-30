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Макаревич считает запрет турецких продуктов клоунадой

30 Ноября 2015, 14:31 | В России

Известный российский музыкант Андрей Макаревич, лидер и бессменный участник группы «Машина времени», высказал мнение, что при ухудшении отношений с другими странами не стоит объявлять их товары недостаточно качественными.

«Вот объясните мне, дураку: Турция сбила наш самолёт. Это ужасно и отношения между странами, естественно, испортились. Мы больше не хотим покупать турецкие товары. Это ведь нормально и естественно, правда? Почему так и не сказать открытым текстом — мы с вами больше не дружим и покупать у вас ничего не станем?» – говорится в блоге музыканта на сайте «Эха Москвы».

Почему-то в таких случаях сразу же появляется разъяснение со стороны Россельхознадзора о том, что продукты из тех или иных стран не соответствуют стандартам, удивляется Макаревич. Так было с рижскими шпротами и грузинским вином: до конфликтов соответствовали, после – сразу перестали. Теперь то же самое происходит с продуктами из Турции. По мнению музыканта, это не что иное, как клоунада.

Напомним, ранее певец уже отличился в подобного рода высказываниях:

Андрей Макаревич обозвал российских рок-певцов глистами

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.  

Автор:
Теги: турция  макатевич  санкции 



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Комментарии

  • юрий15:51, 30.11.2015#

    Это звучит как поиск причины прекратить дружбу со сволочью. . . Мол, ты извини дружище, но не могу с тобой дружить, т. к. кашляешь ты (. Прав Макаревич на 100 %. А когда "кашлять" перестанет - опять взасос обниматься???

  • Псевдоним18:52, 30.11.2015#

    Да, потому что просто так отказаться не можем (какие-то там соглашения нарушаем), а вот если продукты не качественные - имеем полное право отказаться от импорта. Макаревич смуту на пустом месте поднимает. сомневаюсь я что он не знает этого.

  • Псевдоним01:16, 04.12.2015#

    а зачем ему отвечать себя унижать

  • Псевдоним16:17, 30.11.2015#

    Макаревич? Он новости смотрит ? Не было такого что сказали не качественный товар . макар и без Турции обо. . . . ся с Украиной в очередной раз хочит пропиарится . пой петрушка а в политику не лезь !

  • Xj16:27, 30.11.2015#

    ты сам новости почитай. Там всё именно так как всегда. Резко товары оказались некачественными. Макар эту лживость властей и подчёркивает. Нормальный мужик и гражданин, не чета тебе. . А с украиной не макар обо. . . ся, а россия, если ты не в курсе.

  • житель16:24, 30.11.2015#

    Да прав он в этом случае. Действительно как только у нас с кем-то отношения нарушаются, так сразу сотни оправданий, что "ваши товары" некачественны, поэому мол, мы не будем их покупать. Надо себя уважать и не кивать на товары, а сказать, что вы злодеи, поэтому мы с вами дел иметь не будем.

  • Сергей Шнур16:27, 30.11.2015#

    Надо запретить ввоз крольчатины, чтобы таких гуманойдов стало меньше

  • Денис16:34, 30.11.2015#

    Что он такой наивный то? Обычная мировая практика, как в России так и в других странах.

  • Kostyan16:41, 30.11.2015#

    У него Альцгеймер прогрессирует. От довольно близких к нему людей слышал.

  • Псевдоним01:18, 04.12.2015#

    даже по роже видно

  • Охотник01:04, 05.12.2015#

    Иди на майдан, дятел, тебе там больше идёт. . . . . . . . . . . .

  • Справедливый02:32, 05.12.2015#

    Макаревич реально маху дал. Даже пьяной козе ясно, что мы таким образом прекращаем дружбу

  • 33311:23, 05.12.2015#

    Это конечно вранье с нашей стороны. Но если кто то поступает подло, то просто необходимо подлость в их отношении совершить. Все это понимают, но не сбивать же их самолеты, вот и бъем другим способо- подло, но вынуждено

  • Псевдоним15:14, 05.12.2015#

    Катлся бы этот вонючий жид к себе в Израиль и там политикой занимался ! Чмырь прохохлятский !

  • Александр07:05, 22.12.2015#

    Макаревич на самом деле такой дурак, или только прикидывается? Вроде уже не мальчик, а до сих не знает, что в торговых соглашениях нет таких пунктов, как "мы с вами больше не дружим и покупать у вас ничего не станем". Когда актеры начинают лезть в политику, ничего в ней не соображая, они выглядят очень глупо. Честное слово, занимались бы уже своим делом, от них бы пользы было больше.

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