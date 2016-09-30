Сердюков возглавит Воздушно-десантные войска

Руководство Минобороны видит новым командующим российскими Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенанта Андрея Сердюкова, начальника штаба и первого заместителя командующего Южного военного округа (ЮВО), сообщает деловая газета «Золотой Рог».

53-летний генерал прошел все командные должности, а также возглавлял специальную операцию в Крыму весной 2014 года. Представление на назначение Сердюкова уже направлено главе государства, пишут «Известия».

— В настоящее время решение о назначении Андрея Сердюкова уже принято на уровне Минобороны, — рассказал «Известиям» высокопоставленный источник, знакомый с ситуацией. — Ждем указа президента России, так как офицеры на должности от командира дивизии и выше назначаются только распоряжением главнокомандующего. А Воздушно-десантные войска имеют особый статус, являясь резервом Верховного главнокомандующего. Поэтому офицеров, представленных на должность командующего ВДВ, согласовывают лично с главой государства.

По данным «Известий», Андрей Сердюков уже покинул Южный военный округ и прибыл в штаб ВДВ в Сокольниках.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не опроверг информацию о назначении Андрея Сердюкова на пост командующего ВДВ, при этом отметив, что Кремль традиционно предпочитает не анонсировать кадровые изменения. Как заявила официальный представитель Воздушно-десантных войск Ирина Круглова, до тех пор, пока указ президента о назначении не поступит в ВДВ, командующим войсками остается генерал-полковник Владимир Шаманов, который, напомним, стал депутатом Госдумы нового созыва.Руководство Минобороны видит новым командующим российскими Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенанта Андрея Сердюкова, начальника штаба и первого заместителя командующего Южного военного округа (ЮВО).

53-летний генерал прошел все командные должности, а также возглавлял специальную операцию в Крыму весной 2014 года. Представление на назначение Сердюкова уже направлено главе государства, пишут «Известия».

— В настоящее время решение о назначении Андрея Сердюкова уже принято на уровне Минобороны, — рассказал «Известиям» высокопоставленный источник, знакомый с ситуацией. — Ждем указа президента России, так как офицеры на должности от командира дивизии и выше назначаются только распоряжением главнокомандующего. А Воздушно-десантные войска имеют особый статус, являясь резервом Верховного главнокомандующего. Поэтому офицеров, представленных на должность командующего ВДВ, согласовывают лично с главой государства.

По данным «Известий», Андрей Сердюков уже покинул Южный военный округ и прибыл в штаб ВДВ в Сокольниках.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не опроверг информацию о назначении Андрея Сердюкова на пост командующего ВДВ, при этом отметив, что Кремль традиционно предпочитает не анонсировать кадровые изменения. Как заявила официальный представитель Воздушно-десантных войск Ирина Круглова, до тех пор, пока указ президента о назначении не поступит в ВДВ, командующим войсками остается генерал-полковник Владимир Шаманов, который, напомним, стал депутатом Госдумы нового созыва.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.