Начало учебного года хотят перенести на месяц – Приморье "за"

Депутаты Госдумы рассматривают законопроект, согласно которому начало учебного года можно будет перенести на 1 октября. Начало каникул, соответственно сдвинется на июль. Новшеству очень бы были рады, к примеру, в Приморье, где реальное лето начинается лишь ближе ко второму теплому месяцу и практически весь июнь дети ходят в куртках. По мнению парламентариев, эта инициатива позволит школьникам отдыхать эффективнее, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Согласно разрабатываемому закону, муниципалитеты получат право переноса начала учебного года с 1 сентября на другое время – вплоть до 1 октября. Такое решение может быть принято в связи с погодными условиями или национальными особенностями.

Авторами проекта выступили депутаты ЛДПР. По их мнению, такой подход является необходимым в России – стране с разнообразным климатом и большим количеством народов с разными обычаями. Так, при переносе учебного года, теплый сентябрь можно будет использовать для более эффективного детского отдыха.

Правда, есть одно «но». Все упирается в ЕГЭ, график сдачи которого вряд ли можно сдвинуть. А значит, в случае переноса, начнутся различные накладки.