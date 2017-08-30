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Начало учебного года хотят перенести на месяц – Приморье "за"
Депутаты Госдумы рассматривают законопроект, согласно которому начало учебного года можно будет перенести на 1 октября. Начало каникул, соответственно сдвинется на июль. Новшеству очень бы были рады, к примеру, в Приморье, где реальное лето начинается лишь ближе ко второму теплому месяцу и практически весь июнь дети ходят в куртках. По мнению парламентариев, эта инициатива позволит школьникам отдыхать эффективнее, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Согласно разрабатываемому закону, муниципалитеты получат право переноса начала учебного года с 1 сентября на другое время – вплоть до 1 октября. Такое решение может быть принято в связи с погодными условиями или национальными особенностями.
Авторами проекта выступили депутаты ЛДПР. По их мнению, такой подход является необходимым в России – стране с разнообразным климатом и большим количеством народов с разными обычаями. Так, при переносе учебного года, теплый сентябрь можно будет использовать для более эффективного детского отдыха.
Правда, есть одно «но». Все упирается в ЕГЭ, график сдачи которого вряд ли можно сдвинуть. А значит, в случае переноса, начнутся различные накладки.
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