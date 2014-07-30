Козероги подцепят на рога финансовую удачу

Гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа

Овен. Овны на этой неделе почувствуют усиление творческого потенциала. Это позволит им браться за совершенно новые для себя задачи и успешно их решать. Возможны крупные сделки спекулятивного характера. Игроки на фондовом и валютном рынках имеют неплохие шансы получить высокие доходы.

Телец. У Тельцов на этой неделе будут успешно решаться вопросы, связанные с недвижимостью, строительством и коммунальными услугами. Преуспеют те, кто работает вместе с родственниками в семейном бизнесе или занят в сельском хозяйстве. Могут улучшиться условия труда на рабочем месте.

Близнецы. Близнецам желательно максимум внимания уделить укреплению и развитию деловых связей. Есть шанс познакомиться с влиятельными людьми, которые помогут вам урегулировать много важных вопросов. Успешно сложатся дела у работников торговли, транспорта и социальных услуг.

Рак. Ракам на этой неделе рекомендуется как можно больше времени уделять работе. Именно сейчас удастся сделать резкий рывок и увеличить свои доходы. Многие Раки будут обеспечены выгодными заказами, с которыми удастся легко и быстро справиться. Между тем старайтесь дистанцироваться от начальства, насколько это возможно.

Лев. Львам рекомендуется использовать эту неделю для личностного развития и повышения уровня профессионального образования. Можно брать ответственность на себя и давать старт тем делам, инициатором которых выступаете вы сами. Уверенность в себе и своих силах поможет вам добиться успеха.

Дева. Девам на этой неделе рекомендуется не привлекать к себе постороннего внимания и стараться действовать методами тайной дипломатии. Это хорошее время для получения всевозможных льгот, компенсаций.

Весы. Весы на этой неделе могут рассчитывать на удачу в делах. Будьте готовы к приятным сюрпризам: получению премии или успешному завершению работы над проектом, на который, как вы полагали, нужно было потратить гораздо больше времени и сил.

Скорпион. Скорпионам, которые ожидали повышения в должности, на этой неделе может поступить соответствующее предложение. Это прекрасное время для укрепления ваших позиций в карьере, обретения более широких полномочий. Успех ждет тех, кто занимает руководящие должности.

Стрелец. Сила Стрельцов на этой неделе заключается в умении использовать свои знания в профессиональной деятельности. Возможно, вам нужно будет заняться решением сложных вопросов, с чем вы успешно справитесь. Скорее всего, ваша профессиональная репутация повысится. Хорошо будет складываться учеба.

Козерог. В распоряжение Козерогов на этой неделе могут поступить крупные суммы денег, которыми они смогут успешно распорядиться. Можно заниматься оформлением банковских ссуд, давать и брать деньги взаймы, инвестировать в партнерские проекты.

Водолей. От Водолеев на этой неделе потребуется умение подстраиваться под происходящие события. Внешние обстоятельства складываются успешно, нужно лишь использовать в своих интересах появляющиеся возможности. Также в этот период можно вести переговоры и подписывать с деловыми партнерами документы о сотрудничестве.

Рыбы. На этой неделе на работе у типичных Рыб могут произойти перемены. Возможно, в трудовом коллективе появятся новые сотрудники, с которыми вы сможете установить доброжелательные отношения. Ваши профессиональные обязанности и круг ответственности могут быть расширены.

Goroskops.Com.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.