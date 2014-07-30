Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Козероги подцепят на рога финансовую удачу
Гороскоп на неделю с 28 июля по 3 августа
Овен. Овны на этой неделе почувствуют усиление творческого потенциала. Это позволит им браться за совершенно новые для себя задачи и успешно их решать. Возможны крупные сделки спекулятивного характера. Игроки на фондовом и валютном рынках имеют неплохие шансы получить высокие доходы.
Телец. У Тельцов на этой неделе будут успешно решаться вопросы, связанные с недвижимостью, строительством и коммунальными услугами. Преуспеют те, кто работает вместе с родственниками в семейном бизнесе или занят в сельском хозяйстве. Могут улучшиться условия труда на рабочем месте.
Близнецы. Близнецам желательно максимум внимания уделить укреплению и развитию деловых связей. Есть шанс познакомиться с влиятельными людьми, которые помогут вам урегулировать много важных вопросов. Успешно сложатся дела у работников торговли, транспорта и социальных услуг.
Рак. Ракам на этой неделе рекомендуется как можно больше времени уделять работе. Именно сейчас удастся сделать резкий рывок и увеличить свои доходы. Многие Раки будут обеспечены выгодными заказами, с которыми удастся легко и быстро справиться. Между тем старайтесь дистанцироваться от начальства, насколько это возможно.
Лев. Львам рекомендуется использовать эту неделю для личностного развития и повышения уровня профессионального образования. Можно брать ответственность на себя и давать старт тем делам, инициатором которых выступаете вы сами. Уверенность в себе и своих силах поможет вам добиться успеха.
Дева. Девам на этой неделе рекомендуется не привлекать к себе постороннего внимания и стараться действовать методами тайной дипломатии. Это хорошее время для получения всевозможных льгот, компенсаций.
Весы. Весы на этой неделе могут рассчитывать на удачу в делах. Будьте готовы к приятным сюрпризам: получению премии или успешному завершению работы над проектом, на который, как вы полагали, нужно было потратить гораздо больше времени и сил.
Скорпион. Скорпионам, которые ожидали повышения в должности, на этой неделе может поступить соответствующее предложение. Это прекрасное время для укрепления ваших позиций в карьере, обретения более широких полномочий. Успех ждет тех, кто занимает руководящие должности.
Стрелец. Сила Стрельцов на этой неделе заключается в умении использовать свои знания в профессиональной деятельности. Возможно, вам нужно будет заняться решением сложных вопросов, с чем вы успешно справитесь. Скорее всего, ваша профессиональная репутация повысится. Хорошо будет складываться учеба.
Козерог. В распоряжение Козерогов на этой неделе могут поступить крупные суммы денег, которыми они смогут успешно распорядиться. Можно заниматься оформлением банковских ссуд, давать и брать деньги взаймы, инвестировать в партнерские проекты.
Водолей. От Водолеев на этой неделе потребуется умение подстраиваться под происходящие события. Внешние обстоятельства складываются успешно, нужно лишь использовать в своих интересах появляющиеся возможности. Также в этот период можно вести переговоры и подписывать с деловыми партнерами документы о сотрудничестве.
Рыбы. На этой неделе на работе у типичных Рыб могут произойти перемены. Возможно, в трудовом коллективе появятся новые сотрудники, с которыми вы сможете установить доброжелательные отношения. Ваши профессиональные обязанности и круг ответственности могут быть расширены.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Призывникам уменьшат срок службы
- Бизнес-гороскоп: Стрельцам советуют быть точнее
- Бизнес-гороскоп: Скорпионы будут с денежной добычей
- Бизнес-гороскоп: Весам придется всю неделю всё взвешивать
- "Дети - это не моя тема"
Новости раздела
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Номер мобильного телефона заменит паспорт
- Никакого реального повышения пенсий в 2019 году не будет
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Число учебников в школах уменьшится пока на треть
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Минобороны ликвидирует военные кафедры в вузах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством