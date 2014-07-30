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Выпускники российских вузов смогут продолжить обучение за границей за государственный счет
Правительство готово финансировать обучение за рубежом, но получившим грант придется вернуться и отработать на родине три года
Выпускники российских вузов смогут продолжить обучение за границей за государственный счет. Такую возможность дает программа «Глобальное образование» - ее подписал премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ, а вчера документ был опубликован на сайте правительства.
Программа рассчитана на 2014-2016 гг. За это время пройти обучение за рубежом сможет не менее 1500 граждан. Государство готово потратить на это в 2015-2017 гг. 4,41 млрд рублей - по 1,47 млрд рублей в год.
Желающим поучиться за рубежом за госсчет нужно самостоятельно поступить в магистратуру, аспирантуру или ординатуру иностранного вуза на специальность по одному из четырех направлений, а затем встать в электронную очередь на грант на специальном сайте. Порядок отбора претендентов и квоты по специальностям определит наблюдательный совет программы. Победителей ежегодного отбора ждет грант до 1,4 млн рублей в год, который можно потратить на обучение, проживание, медстраховку, проезд, питание и другие нужды. Поучаствовать в программе могут и граждане, уже проходящие обучение за рубежом, если им осталось учиться не более двух лет.
Грант покроет расходы на обучение практически во всех зарубежных вузах, отмечает директор АСИ по направлению «Молодые профессионалы» Дмитрий ПЕСКОВ. В Гарварде обучение и проживание будет стоить дороже - около $56 000 в год, признает он: но с такими вузами уже идут переговоры о дополнительных скидках студентам из России.
Основное условие получения гранта - последующее трудоустройство на три года в российской компании или вузе. После завершения обучения у участника программы есть месяц, чтобы вернуться на родину, и еще три - чтобы выбрать работодателя из утвержденного наблюдательным советом программы перечня и начать работать. Работодателями должны стать все госкомпании и федеральные университеты, резиденты «Сколково» и технопарков, компании, в капитал которых входит Российская венчурная компания, считает Песков. Интерес уже проявили Объединенная авиастроительная корпорация и Объединенная ракетно-космическая корпорация, знает он.
Поработать в Москве и Санкт-Петербурге посчастливится далеко не всем, следует из текста программы: трудоустроиться в двух столицах сможет лишь 10% всех участников программы. Квоту ввели, чтобы программа не стала «кадровым пылесосом за рубеж и в Москву», объясняет Песков.
Каждые полгода участник программы должен предоставлять выбранному правительством оператору программы справку с места работы. Работодателя разрешается менять не более двух раз. За досрочное прекращение обучения, отказ от трудоустройства или работу менее трех лет участника ждут санкции: возврат гранта и 200%-ный штраф. На возврат средств отводится 60 дней, далее - взыскание через суд. В привлечении молодых специалистов из зарубежных вузов заинтересованы «Россети», сообщил представитель компании: такие кадры позволяют расширить компетенции в IT, управлении финансами, умных сетях. В таких специалистах нуждаются предприятия наноиндустрии, отмечает представитель фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано».
В подготовке кадров «Ростех» сотрудничает с 200 российскими вузами, сообщил представитель компании, у корпорации собственные кафедры в МГИМО и РЭУ им. Плеханова. Интерес к программе прокомментировать в «Ростехе» не смогли: детально с ней не знакомы.
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