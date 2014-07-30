Верховный суд указал, как делить долги при разводе

Количество разводов в России растет как снежный ком. Однако сей скорбный факт добавляет работы не только работникам ЗАГСов, но и судов. Бывшие мужья и жены начинают делить не только совместно нажитое имущество, но и бизнес, финансовые активы и, конечно же, долги.

Общие семейные долги можно поделить ровно пополам между разведенными гражданами. Это будет совершенно законный шаг, вне зависимости от того, делили бывшие свое общее имущество или нет. Примерно так можно сформулировать главный вывод Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, рассмотревшей сложную семейную коллизию.

Дело в том, что деньги у банка или иной организации, а также у частных лиц берут не «семейно» - оба супруга одновременно, - а каждый по отдельности. И если деньги не вернули за время брака, то кто должен раскошеливаться после развода?

Наша история началась с того, что в районный суд пришла гражданка. В ее иске было сказано, что она просит разделить общий долг супругов. Дама пояснила, что, когда состояла в браке, они с супругом купили квартиру. Для этого она заключила с неким гражданином договор займа. И теперь, когда семья распалась, истица хочет, чтобы этот, еще не погашенный, долг поделили пополам.

Ответчик, он же бывший супруг, в суде иск не признал. И подал встречную претензию. В ней было сказано, что в период брака он у себя на работе брал заем с процентами для погашения семейных долгов. Этот заем он погасил единолично, так что пусть бывшая вернет ему половину выплаченных им средств.

Районный суд удовлетворил иск бывшей жены, а бывшему супругу отказал. Вышестоящая инстанция это решение отменила и истице отказала. Так дело дошло до Верховного суда.

Что и как делил Верховный суд? Суд выяснил, что семья просуществовала 13 лет. За это время истица заключила договор с неким гражданином, что он даст ей деньги на покупку жилья. Сумма была перечислена на счет женщины, что подтвердилось документально. Потом с ее счета эти деньги ушли продавцу квартиры. Жилье было куплено, а через год семья поделила квадратные метры так: муж с женой получили равные доли и по одной четверти двое несовершеннолетних детей.

Кроме этого выяснилось, что супруг у себя на работе заключил договор денежного займа с процентами на один год. Семья прекратила свое существование спустя полгода после этого договора. Но мужчина заем выплатил.

Когда районный суд разбирался, то он решил, что деньги, взятые женой, потрачены исключительно на нужды семьи. Значит, это общий долг супругов. И возвращать они будут его в равных долях. А вот встречный иск бывшего мужа районный суд отклонил. Суд заявил следующее: семейные отношения прекратились за два месяца до «служебного» займа, и бывший супруг суду не представил доказательства, что деньги были израсходованы в интересах семьи. Апелляция с такими выводами согласилась. Кассация - нет. По мнению кассационной инстанции, в Семейном кодексе сказано следующее (статья 39): общими долгами супругов можно заниматься только после или во время раздела имущества. А так как супруги имущество не делили, то и говорить не о чем.

На это утверждение Верховный суд напомнил: по 34-й статье Семейного кодекса, имущество, нажитое в браке, является общей собственностью. А так называемым «общим» имуществом считается: доходы каждого от трудовой или предпринимательской деятельности, результаты интеллектуальной деятельности, полученные пенсии, пособия и иные денежные выплаты. Кстати, под понятие «иные» выплаты подходят любая материальная помощь, деньги, выплаченные в возмещение ущерба по утрате трудоспособности.

В список совместно нажитого имущества еще по закону входят купленные за счет общих семейных доходов движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале независимо от того, кто за это платил и на кого все добро оформлено.

По 39-й статье Семейного кодекса, при разделе имущества доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено законом. Ну а общие долги при разделе имущества распределяются между бывшими пропорционально доставшейся каждому доле совместно нажитого.

Из этого утверждения Верховный суд делает вывод: Семейный кодекс не препятствует разделу между супругами общих долгов, вне зависимости от того, спорят они о совместно нажитом или нет. Поэтому, сказал Верховный суд, правильным было первое решение по делу, принятое районным судом.

В органах ЗАГС в 2013 году в Приморье было зарегистрировано 17850 браков (на 4% меньше, чем в 2012 году) и 10839 разводов (на 10% больше). На 1000 заключенных браков в прошлом году пришлось 607 разводов (в 2012 году - 535).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.