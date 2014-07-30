Злостных неплательщиков будут наказывать жестче

Очень интересный документ внесен в Госдуму. Он порадует тех, кто мучается из-за граждан, не желающих содержать своих же детей.

Предлагается изменить Уголовный кодекс. Как сказано в пояснительной записке к проекту закона «О внесении изменений в статью 157 УК РФ», поправки нужны для устранения правового пробела, связанного с отсутствием толкования признака «злостности» уклонения от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей.

На сегодняшний день, объясняют авторы законопроекта, нет действенного механизма привлечения должников к уголовной ответственности за уклонение от алиментов. Признак злостности носит, как говорят юристы, «оценочный характер». Решить проблему можно, если внести в статью 157 УК РФ изменения. Так, необходимо дополнить части 1 и 2 статьи 157 после слов «Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда» словами «или соглашению об уплате алиментов». Так устраняется правовой пробел, поскольку Семейным кодексом предусмотрено два порядка уплаты алиментов: судебный и договорной.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.