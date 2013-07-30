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Кадровый вопрос
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По привлекательности для релокации кадров Санкт-Петербург впервые обогнал Москву

30 Июля 2013, 15:11 | В России

Релокация сотрудников из одного региона в другой в условиях кадрового дефицита давно стала привычной практикой крупных компаний. Как показали результаты исследования, проведенного кадровым холдингом АНКОР, в том числе и на Дальнем Востоке, 29% респондентов когда-либо получали от работодателя предложение о переезде, а соглашалось на него менее половины (43%).

Что же влияет на принятие соискателями решения о переезде? Большинство респондентов готово переехать, если предложение будет предполагать профессиональный рост и развитие. Длительность релокации также будет зависеть от возможностей карьерного развития. Данные опроса говорят о том, что одним из критичных условий для принятия решений о переезде является оплата компанией жилья (85% соискателей ожидают такое предложение от компании), на второе место по значимости выходит компенсация расходов на переезд (62%). Третье место по результатам исследования занимает полис добровольного медицинского страхования – 57% респондентов справедливо полагают, что на новом месте важна определенность в получении медицинской помощи.

Также в рамках релокационного пакета кандидаты ожидают от работодателя увеличения заработной платы, причем существенного – в среднем на 55%.

Если говорить о выборе городов, то респонденты прежде всего обращают внимание на уровень развития инфраструктуры. Самыми привлекательными городами для релокации по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург. Причем в этом году северная столица впервые заняла лидирующую позицию. При этом многие респонденты отмечают, что готовы рассматривать самые разные варианты – окончательное решение будет зависеть непосредственно от предложения и возможностей профессионального и карьерного развития. 

Предложения работодателей при релокации кандидатов из другого региона зависят, прежде всего, от позиции сотрудника, которому компания предлагает переезд.

Так, для руководителей среднего звена 60% компаний готовы оплачивать аренду жилья, 56% - компенсировать расходы на переезд, а 40% - полис ДМС. В то же время руководителям высшего звена аренду жилья готовы оплачивать 57% работодателей, расходы на переезд компенсируют 50%, а полис ДМС предлагают лишь 38% опрошенных компаний.

Такая же тенденция прослеживается и в увеличении заработной платы: процент увеличения напрямую зависит от позиции сотрудника. Так, руководителям среднего звена компании готовы увеличивать заработную плату при релокации на 80%, а руководителям высшего звена всего на 15%. В среднем работодатели предлагают увеличение заработной платы сотрудникам при переезде на 35%.

«Относительно небольшое увеличение дохода топ-менеджеров при переезде (15%) говорит о том, что сотрудникам такого уровня предлагается горизонтальная релокация, которая не предполагает карьерного роста, но предоставляет сотрудникам возможность реализоваться на временных проектах, - комментирует Наталья ЖЕРЕБЦОВА, директор департамента исследований рынка труда компании Case,входящей в состав холдинга АНКОР. - В редких случаях топ-менеджеры переезжают на новое место на постоянное проживание, при этом в релокационный пакет включаются расходы на переезд, проживание и устройство на работу членов семьи. Релокация менеджеров среднего звена - одна из непростых задач, стоящая перед компаниями: необходимо укомплектовывать средний менеджмент профессиональными кадрами, которые являются не только профессионалами в своих сферах, но также должны быть знакомы с современными и прозападными принципами управления. Как правило, таких людей сложно найти на региональных рынках, поэтому данной категории сотрудников предлагается существенное повышение дохода и расширенный релокационный пакет при переезде, часто - с повышением должности (вертикальная релокация). В пакет при этом включаются не только расходы на переезд, проживание, но также проезд до места постоянного жительства, реже - компенсация расходов на переезд семьи».

Елена ЛЕНСКАЯ, газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Елена Ермакова
Теги: кадры  вакансии 



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Комментарии

  • Варяг20:06, 30.07.2013#

    Смешно читать этот бред. . . прозападные принципы управления говорите, все "хорошие" должности распределяются принципами "своей мохнатой руки" во всей России и надо быть только вчера родившимся, чтобы этого не понимать, все остальное для любителей побегать по-собеседованиям и прыжков с одной конторы в другую в надежде, что там будет лучше, так же сказали в анкоре или в другом КА, где умеют рассказывать красивые сказки)))

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