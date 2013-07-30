Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
По привлекательности для релокации кадров Санкт-Петербург впервые обогнал Москву
Релокация сотрудников из одного региона в другой в условиях кадрового дефицита давно стала привычной практикой крупных компаний. Как показали результаты исследования, проведенного кадровым холдингом АНКОР, в том числе и на Дальнем Востоке, 29% респондентов когда-либо получали от работодателя предложение о переезде, а соглашалось на него менее половины (43%).
Что же влияет на принятие соискателями решения о переезде? Большинство респондентов готово переехать, если предложение будет предполагать профессиональный рост и развитие. Длительность релокации также будет зависеть от возможностей карьерного развития. Данные опроса говорят о том, что одним из критичных условий для принятия решений о переезде является оплата компанией жилья (85% соискателей ожидают такое предложение от компании), на второе место по значимости выходит компенсация расходов на переезд (62%). Третье место по результатам исследования занимает полис добровольного медицинского страхования – 57% респондентов справедливо полагают, что на новом месте важна определенность в получении медицинской помощи.
Также в рамках релокационного пакета кандидаты ожидают от работодателя увеличения заработной платы, причем существенного – в среднем на 55%.
Если говорить о выборе городов, то респонденты прежде всего обращают внимание на уровень развития инфраструктуры. Самыми привлекательными городами для релокации по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург. Причем в этом году северная столица впервые заняла лидирующую позицию. При этом многие респонденты отмечают, что готовы рассматривать самые разные варианты – окончательное решение будет зависеть непосредственно от предложения и возможностей профессионального и карьерного развития.
Предложения работодателей при релокации кандидатов из другого региона зависят, прежде всего, от позиции сотрудника, которому компания предлагает переезд.
Так, для руководителей среднего звена 60% компаний готовы оплачивать аренду жилья, 56% - компенсировать расходы на переезд, а 40% - полис ДМС. В то же время руководителям высшего звена аренду жилья готовы оплачивать 57% работодателей, расходы на переезд компенсируют 50%, а полис ДМС предлагают лишь 38% опрошенных компаний.
Такая же тенденция прослеживается и в увеличении заработной платы: процент увеличения напрямую зависит от позиции сотрудника. Так, руководителям среднего звена компании готовы увеличивать заработную плату при релокации на 80%, а руководителям высшего звена всего на 15%. В среднем работодатели предлагают увеличение заработной платы сотрудникам при переезде на 35%.
«Относительно небольшое увеличение дохода топ-менеджеров при переезде (15%) говорит о том, что сотрудникам такого уровня предлагается горизонтальная релокация, которая не предполагает карьерного роста, но предоставляет сотрудникам возможность реализоваться на временных проектах, - комментирует Наталья ЖЕРЕБЦОВА, директор департамента исследований рынка труда компании Case,входящей в состав холдинга АНКОР. - В редких случаях топ-менеджеры переезжают на новое место на постоянное проживание, при этом в релокационный пакет включаются расходы на переезд, проживание и устройство на работу членов семьи. Релокация менеджеров среднего звена - одна из непростых задач, стоящая перед компаниями: необходимо укомплектовывать средний менеджмент профессиональными кадрами, которые являются не только профессионалами в своих сферах, но также должны быть знакомы с современными и прозападными принципами управления. Как правило, таких людей сложно найти на региональных рынках, поэтому данной категории сотрудников предлагается существенное повышение дохода и расширенный релокационный пакет при переезде, часто - с повышением должности (вертикальная релокация). В пакет при этом включаются не только расходы на переезд, проживание, но также проезд до места постоянного жительства, реже - компенсация расходов на переезд семьи».
Елена ЛЕНСКАЯ, газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Зарплаты бюджетников после выборов президента стали резко падать
- Новым пресс-секретарем Сергея Шойгу стала выпускница журфака ДВФУ
- В России предложили создать касту высокопоставленных чиновников
- Миллениалы идут по головам
- Юристам посоветовали забыть профессию
- Для людей с синдромом Дауна запускают программу профориентации
- Молодежь ринулась из российских дыр в большие города
- Каждый третий россиянин поддерживает повышение пенсионного возраста
- За тунеядство вновь хотят наказывать исправительными работами
Новости раздела
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Завещанному не верить
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Абоненты Tele2 поддержали российскую сборную в соцсетях
- Бизнес-гороскоп: Близнецы смогут позволить себе тратить за двоих
- Большинство учителей в опросе признались в этом
- Бизнес-гороскоп: Тельцам лучше пастись в надежном стаде
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Номер мобильного телефона заменит паспорт
- Никакого реального повышения пенсий в 2019 году не будет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Рубль упадет и очень сильно
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
Смешно читать этот бред. . . прозападные принципы управления говорите, все "хорошие" должности распределяются принципами "своей мохнатой руки" во всей России и надо быть только вчера родившимся, чтобы этого не понимать, все остальное для любителей побегать по-собеседованиям и прыжков с одной конторы в другую в надежде, что там будет лучше, так же сказали в анкоре или в другом КА, где умеют рассказывать красивые сказки)))