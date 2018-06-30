Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось

Правда, чудовищная жадность и безразличие российской «элиты» не позволяет надеется на улучшение ситуации

Служащие базой для взносов в Пенсионный фонд зарплаты являются в России очень низкими, к тому же они несколько лет переживали стагнацию, пишет деловая газета «Золотой Рог».

Это является одной из главных причин дефицита Пенсионного фонда России, более важной, чем сокращение числа работающих, приходящихся на одного пенсионера, пишет, опираясь на свои расчеты, журнал «Эксперт». Издание приводит данные, согласно которым объем зарплатного фонда снижался в реальном выражении в 2014–2015 годах, оставался на том же уровне в 2016 году и только в 2017-м году начал расти (рост составил 5%).

Именно чудовищно низкий уровень заработной платы, как следует из приводимых сопоставлений, является настоящей проблемой формирования полноценной пенсионной системы, более важная сегодня, чем плохая демография. Эта проблема могла бы начать решаться в результате роста экономики и более справедливого перераспределения финансов.

Напомним, что Россия является одним из мировых лидеров по диспропорции распределения доходов. Разница в доходах 10% наиболее бедных россиян и 10% наиболее богатых достигает по разным оценкам от 16 (официально) до 26 (независимые оценки) раз. Деловая и политическая элита продолжает решать свои проблемы, связанные с кризисом и санкциями, как правило, исключительно за счет снижения расходов на заработные платы работников.

Наряду с этим в последние годы падает число компаний плательщиков взносов в ПФР, а взносы ставших самозанятыми их бывших работников не восполняют выпавшие взносы компаний. Другие причины дефицита ПФР, которые удалось установить в результате исследования данного вопроса, также в основном не устраняются повышением пенсионного возраста. Напротив, оно может усугубить ситуацию.

Законопроект «О постепенном увеличении периода трудоспособности граждан», предусматривающий повышение пенсионного возраста, одобрен правительством 14 июня. Он предусматривает повышение возраста выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет до 63 у женщин и 65 мужчин с шагом «по году в год», в то время как для европейского опыта характерно постепенное повышение в основном на три–шесть месяцев в год.