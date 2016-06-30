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Правительство выделило почти 800 млн рублей на борьбу с безработицей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым выделил 776 млн рублей на борьбу с безработицей в 17 регионах страны. Об сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сайт российского правительства.
«Субсидии в размере 776,02 млн рублей распределены между бюджетами 17 субъектов Федерации. Это позволит в 2016 году обеспечить занятость более 25800 работников, находящихся под риском увольнения, и ищущих работу граждан», — сообщается в заявлении. Согласно нему, деньги получат такие регионы, как: Ингушетия, Чувашия, Карелия, Коми, Чувашская Республика, Нижегородская, Челябинская, Ивановская, Калининградская, Курганская, Саратовская, Смоленская, Тульская, Рязанская и Ярославская область, Алтайский и Забайкальский край.
Субсидии предоставляются, в том числе, на профессиональное обучение и стажировку, обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения, возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество.
По результатам майского опроса аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), за последние полгода выросло число россиян, которые опасаются, что не смогут найти равноценную работу в случае увольнения. Доля беспокойных россиян выросла до 39%.
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