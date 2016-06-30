Водительские права можно будет обменять в МФЦ

С 1 ноября 2016 года россияне смогут обменять свои водительские удостоверения в МФЦ. В настоящее время данная госуслуга доступна только в подразделениях ГИБДД. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на проект постановления Минэкономразвития России.

Более того, согласно документу, с 1 ноября в МФЦ россиянам начнут предоставлять госуслуги по получению и замене внутреннего паспорта гражданина РФ и оформление загранпаспорта старого образца. Сейчас в МФЦ по этим госуслугам осуществляется только прием документов. А с 2017 года в МФЦ граждане также смогут оформить загранпаспорт с электронным носителем.

В МЭР агентству напомнили, что правительство на заседании в январе решило внести изменения в постановление правительства от 27 сентября 2011 года N797 по организации предоставления госуслуги по замене водительских прав в МФЦ с 15 апреля 2016 года. Как рассказали в ведомстве, проект расширил перечень предоставляемых МФЦ государственных услуг за счет услуг ФМС. Но уже в процессе разработки документа ФМС упразднили, и поэтому потребовалось дополнительное согласование проекта с МВД, получившему полномочия миграционной службы. В конце прошлой недели данный проект постановления был внесен в правительство на утверждение, отметили в Минэкономразвития.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.