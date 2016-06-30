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Ростуризм разъяснил ситуацию с поездками в Турцию
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) прокомментировало возможное снятие ограничений на поездки отдыхающих в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Чиновники предупредили туроператоров, что до выхода официального приказа об отмене ограничительных мер продолжает действовать прежняя рекомендация о приостановке продаж путевок в республику и запрет на чартерные рейсы.
«Также Ростуризм напоминает, что при планировании путешествий в Турцию нужно учитывать высокий уровень террористической опасности в стране», — заявили в ведомстве.
Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина выразила мнение, что поток отдыхающих в эту страну можно восстановить довольно быстро. В частности, на развертывание полноценных чартерных программ уйдет максимум месяц, заявила эксперт.
О снятии ограничений на посещение россиянами Турции в среду, 29 июня, договорились президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Возобновление контактов Москвы и Анкары началось в понедельник, 27 июня. Тогда Путин получил от Эрдогана письмо с извинениями за сбитый турками в ноябре 2015 года российский самолет Су-24, из-за атаки на который и разразился кризис в отношениях между двумя государствами.
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