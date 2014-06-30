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Перенос выходных в 2015 году подарит приморцам почти месяц отдыха

30 Июня 2014, 16:15 | В России

Как передает ИТАР-ТАСС, комиссия по регулированию социально-трудовых отношений поддержала проект постановления правительства РФ об одиннадцатидневных новогодних каникулах в следующем году.

По сообщению заместителя министра труда и социальной защиты РФ Любови ЕЛЬЦОВОЙ, пишет издание, предлагается перенести выходные дни с субботы, 3 января, - на пятницу, 9 января, а также с воскресенья, 4 января, - на понедельник, 4 мая.

«Какие будут праздники, - сказала Ельцова. - С 1 по 11 января получаются каникулы, затем 21-23 февраля, 7-9 марта, 1-4 мая, 9-11 мая, 12 июня, 4 ноября».

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что документ подготовлен «в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации». «Предлагаемые переносы выходных дней позволят соблюсти норму статьи 110 Трудового кодекса Российской Федерации о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха», - говорится в пояснительной записке.

Напомним, что в этом году новогодние каникулы длились восемь дней - с 1 по 8 января. Выходной день 23 февраля, который в этом году пришелся на воскресенье, в соответствии с законом должен был быть перенесен на следующий после праздничного дня рабочий день, то есть на понедельник, 24 февраля. Однако ранее было принято решение, согласно которому полученный «лишний» нерабочий день  переносится на другой понедельник – 3 ноября. Праздник 8 марта также выпадал на выходной день (суббота), но по нему никаких особых решений не принималось, соответственно, в первый весенний месяц года россияне получили три выходных дня подряд. В мае «каникулы» россиян были разбиты на две части. Первая состояла из четырех дней, этого удалось добиться переносом на 2 мая одного из январских выходных. Вторая часть – с 9 по 11 мая, тут также особых изменений не принималось, так как 9 мая пришлось на пятницу.

Еще один январский праздник был перенесен на 13 июня - таким образом, в первый летний месяц россияне вновь получили четыре выходных дня – с 12 по 15 июня. Еще четыре дня подряд россияне смогут отдыхать в ноябре. День народного единства, который отмечается 4 ноября и является выходным, приходится на вторник. А отдых в понедельник как раз и будет обеспечен перенесенным выходным с февраля.

ZRPRESS.RU, Владивосток  

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Теги: перенос  выходные 



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