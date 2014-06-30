Главным фотохудожником на ЭКСПО в Харбине станет Дмитрий Медведев

На первой российско-китайской выставке ЭКСПО в Харбине будут представлены фотографии, сделанные премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. "На площадке первого российско-китайского ЭКСПО будут представлены фотоработы председателя правительства РФ Дмитрия Медведева", - цитирует Рогозина РИА "Новости".

Вице-премьер пояснил, что выставка состоит из 19 фотографий, сделанных во время поездок по России и визитов за рубеж, в том числе в Китай.

Российско-китайская выставка ЭКСПО пройдет с 30 июня по 4 июля 2014г. На ней будут представлены продукция и производственно-технические разработки российских промышленных компаний и институтов, проведены презентации промышленного и инвестиционного потенциала регионов России, развития проектов российско-китайского сотрудничества и установления новых контактов.

"Это мероприятие - практическое подтверждение долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям", - отметил Рогозин. Он подчеркнул, что на протяжении последних лет Китай является главным торгово-экономическим партнером России. "В прошлом году товарооборот между нашими странами приблизился к 90 миллиардам долларов, а к 2020 году мы ожидаем 200 миллиардов долларов", - сообщил Рогозин.

Вице-премьер добавил, что российская делегация на ЭКСПО как никогда представительна: "В Харбин приехали руководители 12 федеральных ведомств и 39 регионов РФ. Здесь присутствуют представители ведущих российских корпораций и холдингов".

Напомним, Медведев является активным пользователем социальных сетей. Свои первые аккаунты он зарегистрировал в бытность президентом России в 2010г., когда побывал в Кремниевой долине. Тогда же Медведев обзавелся первым iPhone. Фотографии премьера можно увидеть на его страницах в Facebook, Twitter, "ВКонтакте" и Instagram. В июне Медведев опубликовал свой первый селфи в Instagram. "По заявкам подписчиков, которых теперь 400 000. Спасибо! " - подписал премьер фото. За это время фото набрало около 140 тыс. лайков.



ZRPRESS.RU, Владивосток