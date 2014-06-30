www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Главным фотохудожником на ЭКСПО в Харбине станет Дмитрий Медведев

30 Июня 2014, 12:12 | В России

На первой российско-китайской выставке ЭКСПО в Харбине будут представлены фотографии, сделанные премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. "На площадке первого российско-китайского ЭКСПО будут представлены фотоработы председателя правительства РФ Дмитрия Медведева", - цитирует Рогозина РИА "Новости".

Вице-премьер пояснил, что выставка состоит из 19 фотографий, сделанных во время поездок по России и визитов за рубеж, в том числе в Китай.

Российско-китайская выставка ЭКСПО пройдет с 30 июня по 4 июля 2014г. На ней будут представлены продукция и производственно-технические разработки российских промышленных компаний и институтов, проведены презентации промышленного и инвестиционного потенциала регионов России, развития проектов российско-китайского сотрудничества и установления новых контактов.

"Это мероприятие - практическое подтверждение долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям", - отметил Рогозин. Он подчеркнул, что на протяжении последних лет Китай является главным торгово-экономическим партнером России. "В прошлом году товарооборот между нашими странами приблизился к 90 миллиардам долларов, а к 2020 году мы ожидаем 200 миллиардов долларов", - сообщил Рогозин.

Вице-премьер добавил, что российская делегация на ЭКСПО как никогда представительна: "В Харбин приехали руководители 12 федеральных ведомств и 39 регионов РФ. Здесь присутствуют представители ведущих российских корпораций и холдингов".

Напомним, Медведев является активным пользователем социальных сетей. Свои первые аккаунты он зарегистрировал в бытность президентом России в 2010г., когда побывал в Кремниевой долине. Тогда же Медведев обзавелся первым iPhone. Фотографии премьера можно увидеть на его страницах в Facebook, Twitter, "ВКонтакте" и Instagram. В июне Медведев опубликовал свой первый селфи в Instagram. "По заявкам подписчиков, которых теперь 400 000. Спасибо! " - подписал премьер фото. За это время фото набрало около 140 тыс. лайков.


ZRPRESS.RU, Владивосток  

Автор: РИА "Новости" | РБК
Теги: медведев  харбин  фотохудожник  фотография  экспо  фотоработы  фотографии 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru