Бизнес-гороскоп: Тельцам советуют не стоять на месте

Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая

ОВЕН. В понедельник лучше не сорить деньгами, да и крупные приобретения отложить на другой день. В среду возможны финансовые поступления. Проверяйте на надежность новых деловых партнеров и не берите кредиты в ближайшие дни.

ТЕЛЕЦ. Новые проекты и заказы благоприятно отразятся на вашем финансовом положении. Во вторник вероятны незначительные денежные поступления. В долгие выходные вам, похоже, придется поработать, хотя бы немного. В конце недели можно будет без особых проблем взять автокредит, если в этом возникнет необходимость.

БЛИЗНЕЦЫ. Наступает благоприятный момент для решения сложных юридических дел, связанных с имуществом. Самое время покупать недвижимость. У вас сейчас стабильный и высокий доход. Также вы получите денежный перевод он-лайн от близкого человека, который захочет сделать вам подарок.

РАК. На этой неделе финансовых поступлений не наблюдается. Выходных дней вообще больше, чем рабочих. Так что отдыхайте, но не пускайтесь во все тяжкие и не тратьте слишком много.

ЛЕВ. Не забывайте платить проценты по кредитам. В четверг будьте внимательны в денежных расчетах, возможны проблемы с банковскими картами. В пятницу у вас появится щедрый спонсор.

ДЕВА. Во вторник хорошо назначать деловые встречи, подписывать договоры. Финансовая стабильность не вызывает сомнений, однако ваши затраты возрастают не по дням, а по часам. Возможно, к концу недели поступит предложение о новой работе.

ВЕСЫ. Возможны новые денежные поступления в начале недели. Если же вам покажется, что на работе вам слишком мало платят, то посмотрите на ситуацию объективно, и все сразу встанет на свои места. В пятницу лучше повременить с покупками, особенно дорогими.

СКОРПИОН. В финансовом плане неделя обещает быть весьма успешной. Вы успеете завершить дела и проекты и хорошо отдохнуть. Ожидаются весьма крупные денежные поступления.

СТРЕЛЕЦ. Основное внимание может быть приковано к денежной сфере, от вашего мастерства в финансовых операциях будет зависеть ваше настроение и возможности в ближайшем будущем. В долгие выходные вы сможете неплохо заработать, если захотите напрячься.

КОЗЕРОГ. Ваши финансовые ресурсы стабильны, но запросы слишком большие. На этой неделе придется балансировать между желаниями и возможностями. Среда - хороший день для покупок, а в четверг, прежде чем что-либо приобретать, стоит всё хорошо продумать.

ВОДОЛЕЙ. Рабочие вопросы легко решатся в первой половине недели. Однако остерегайтесь обмана и предложений легкого обогащения, вы можете стать жертвой своих же иллюзий. В среду можете рассчитывать на финансовую поддержку со стороны родственников.

РЫБЫ. В понедельник и среду желательно заняться урегулированием финансовых проблем. Вы с ними блестяще справитесь, если объективно оцените свои силы. В понедельник вероятны незначительные денежные поступления. Не тратьте время в выходные на магазины, лучше отправляйтесь за город.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.