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Развестись станет намного сложнее
Госсовет Татарстана одобрил проект поправок в Семейный кодекс, усложняющий процедуру развода. В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Инициатива увеличивает до трех месяцев время, которое дается паре на раздумья, пишет "РГ". ЗАГС сразу никого не разводит. Семья не игрушка, так просто ее не сломаешь. Сегодня супругам, принесшим в ЗАГС печальную весть, дается месяц, чтобы передумать. Что будет, если заставить людей ждать дольше? Увидим, если инициатива пройдет.
Также проект предлагает отменить как класс заочные разводы. Слова "Не люблю" и "Не могу больше жить с тобой" надо говорить в лицо. Возможно, другая сторона найдет какие-то важные слова, позволяющие залечить семейные раны. А на нет - и семьи нет.
Третье предложение: когда люди разводятся по суду (кто-то из супругов возражает против развода и у них есть общие несовершеннолетние дети), суд должен принять меры к примирению сторон, для чего разбирательство будет отложено на шесть месяцев. За это время специалисты по примирению попытаются собрать осколки любви.
Как рассказывают разработчики проекта, в Татарстане уже внедрена практика примирения супругов, желающих расторгнуть брак. Людей, решивших начать процедуру развода, сотрудники ЗАГСов отправляют на консультацию к семейным психологам. В результате многих удается отговорить. За год число разводов в республике снизилось более чем на полторы тысячи. В 2015 году в Татарстане разошлись 13 450 семейных пар, это на 11 процентов меньше, чем годом ранее. При этом основная масса разводов происходит в судебном порядке. По данным республиканского ЗАГСа, до 80 процентов разводов прошли через суд. Поэтому предлагается ввести обязательную примирительную процедуру и в рамках судебного процесса.
Что касается заочных разводов, то, по словам авторов проекта, предлагаемый запрет позволит свести к минимуму случаи расторжения брака без выяснения мнения другой стороны.
"Так, в Республике Татарстан около 45 процентов решений судов, на основании которых расторгаются браки, являются заочными, то есть вынесенными заочно в связи с отсутствием на заседании ответчика, который был предварительно извещен о дате, месте и времени заседания, но не сообщил об уважительной причине своей неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие", - говорится в пояснительной записке. По словам авторов проекта, предлагаемая норма не является препятствием для рассмотрения судом дела по существу в обычном порядке. Иными словами, несколько меняется только процедура.
Инициатива уже вызвала широкий резонанс, в том числе и вал критики. Некоторые скептики высказываются в том духе, что, мол, предлагается дополнительная волокита, а ей семью не склеишь. "Насильно мил не будешь" в ходе обсуждения проекта звучит особенно часто.
"Меня часто спрашивают доверители, что им нужно сделать для того, чтобы суд отказался их разводить? Кроме взаимного согласия на сохранение семьи, к сожалению, ничего, - сказала "РГ" адвокат Виктория Пашкова. - Конечно, очень печально наблюдать за распадом тех семей, в которых один из супругов против развода. Но, с другой стороны, для заключения брака нужно согласие обоих супругов, и если один из них не согласен, навязать брак ему нельзя. Поэтому я считаю, что нежелания одного супруга жить в браке должно быть достаточно для его расторжения, брак - это все-таки не кабала и он не должен в нее превращаться, в противном случае развод превратится в еще один предмет шантажа между супругами. Кто хочет расторгнуть брак, обязательно сделает это, и ни высокие пошлины, ни увеличенные сроки, ни наличие детей семью не спасут. Другое дело, что нужно налаживать саму процедуру развода применительно к защите прав детей, чтобы она не носила в суде формальный характер, а включала в себя и выяснение причин распада семьи, и решение вопросов последующего воспитания и содержания детей".
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Зашибись. Не явился лично или согласия не дал ярмо продолжает на шее висеть. А если он опустился до скотского состояния? Его то жизнь такая устраивает! А если на зоне за насилие в семье? Ждать когда придет и добьет законную супругу глядя в глаза?