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Овнам деньги сами плывут в руки
Гороскоп с 30 апреля по 5 мая
Овен. Овнам на этой неделе рекомендуется поставить перед собой задачу значительно повысить уровень доходов. Сейчас это вполне вам по силам. Старайтесь выше ценить свой труд и отдавайте предпочтение только высокооплачиваемым заказам. Тогда уже к концу недели вы заметите, что деньги сами плывут вам в руки.
Телец. На этой неделе преуспеют те Тельцы, которые самостоятельно контролируют ведение собственных проектов. Вы добьетесь поставленных целей, если будете методично и упорно реализовывать свои намерения. Желательно использовать свободное от работы время для повышения уровня профессиональной квалификации.
Близнецы. Некоторым Близнецам в течение этой недели придется работать с некоторыми ограничениями. Возможно, вы будете лишены полномочий либо не сможете в полной мере выполнять свои профессиональные обязанности из-за плохого самочувствия. Между тем это удачное время для неофициальной подработки (например, для выполнения частных заказов).
Рак. Раки на этой неделе смогут действовать на опережение, если будут прислушиваться к подсказкам своей интуиции. Постарайтесь активнее включаться в коллективную работу: вместе с коллегами вы сможете по максимуму реализовать свои профессиональные таланты и способности.
Лев. Очень удачно складывается эта неделя для Львов, ориентированных на продвижение в карьере. Возможно, вам предложат более высокую должность с широким кругом обязанностей. Это прекрасное время для делового взаимодействия между начальством и подчиненными.
Дева. Многим Девам на этой неделе представится удачный шанс проявить свои таланты и способности. Возможно успешное участие в конкурсах, кастингах. Ваше резюме, опубликованное в Интернете, вряд ли останется незамеченным. В этот период удачно сложится учеба и творческая работа.
Весы. Весам на этой неделе рекомендуется проявлять гибкость и быть готовыми к рискованным финансовым решениям. Наиболее успешно сложатся дела у работников кредитно-финансовых организаций. Возможен рост доходов в деловом партнерском сотрудничестве.
Скорпион. Скорпионам звезды советуют активнее включаться в деловое партнерское взаимодействие. Скорее всего, успешно пройдет переговорный процесс: вам удастся подписать взаимовыгодные соглашения о сотрудничестве. Студенты смогут преуспеть в учебе и удачно сдать экзамены.
Стрелец. Стрельцам звезды советуют делать ставку на укрепление отношений с коллегами. Именно благодаря успешному сотрудничеству с ними вы сможете добиться повышения производительности труда. У студентов вузов это удачное время для прохождения производственной практики: вы сможете освоить много полезных практических навыков.
Козерог. Козерогам на этой неделе рекомендуется искать способы усовершенствования своей работы. Старайтесь подходить творчески к любой деятельности, это позволит вам найти скрытые резервы для дальнейшего роста и развития. Можно браться за новые дела и проекты, особенно в сфере компьютерных технологий.
Водолей. Водолеям рекомендуется доводить до конца начатые проекты. Даже если в течение долгого времени вы не могли доделать какое-нибудь важное задание, на этой неделе вам, скорее всего, удастся его закончить. Это благоприятный период для тех, кто работает в сфере недвижимости и коммунальных услуг.
Рыбы. Рыбам на этой неделе рекомендуется активнее заниматься развитием и укреплением деловых связей. Успешно сложатся деловые поездки, встречи, общение по телефону. Старайтесь использовать по максимуму имеющиеся у вас деловые связи для решения текущих вопросов, пишет Goroskops.Com.
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Короче сети раставил на денеку:)Жду наплыва дивидентов:)