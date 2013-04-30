Овнам деньги сами плывут в руки

Гороскоп с 30 апреля по 5 мая

Овен. Овнам на этой неделе рекомендуется поставить перед собой задачу значительно повысить уровень доходов. Сейчас это вполне вам по силам. Старайтесь выше ценить свой труд и отдавайте предпочтение только высокооплачиваемым заказам. Тогда уже к концу недели вы заметите, что деньги сами плывут вам в руки.

Телец. На этой неделе преуспеют те Тельцы, которые самостоятельно контролируют ведение собственных проектов. Вы добьетесь поставленных целей, если будете методично и упорно реализовывать свои намерения. Желательно использовать свободное от работы время для повышения уровня профессиональной квалификации.

Близнецы. Некоторым Близнецам в течение этой недели придется работать с некоторыми ограничениями. Возможно, вы будете лишены полномочий либо не сможете в полной мере выполнять свои профессиональные обязанности из-за плохого самочувствия. Между тем это удачное время для неофициальной подработки (например, для выполнения частных заказов).

Рак. Раки на этой неделе смогут действовать на опережение, если будут прислушиваться к подсказкам своей интуиции. Постарайтесь активнее включаться в коллективную работу: вместе с коллегами вы сможете по максимуму реализовать свои профессиональные таланты и способности.

Лев. Очень удачно складывается эта неделя для Львов, ориентированных на продвижение в карьере. Возможно, вам предложат более высокую должность с широким кругом обязанностей. Это прекрасное время для делового взаимодействия между начальством и подчиненными.

Дева. Многим Девам на этой неделе представится удачный шанс проявить свои таланты и способности. Возможно успешное участие в конкурсах, кастингах. Ваше резюме, опубликованное в Интернете, вряд ли останется незамеченным. В этот период удачно сложится учеба и творческая работа.

Весы. Весам на этой неделе рекомендуется проявлять гибкость и быть готовыми к рискованным финансовым решениям. Наиболее успешно сложатся дела у работников кредитно-финансовых организаций. Возможен рост доходов в деловом партнерском сотрудничестве.

Скорпион. Скорпионам звезды советуют активнее включаться в деловое партнерское взаимодействие. Скорее всего, успешно пройдет переговорный процесс: вам удастся подписать взаимовыгодные соглашения о сотрудничестве. Студенты смогут преуспеть в учебе и удачно сдать экзамены.

Стрелец. Стрельцам звезды советуют делать ставку на укрепление отношений с коллегами. Именно благодаря успешному сотрудничеству с ними вы сможете добиться повышения производительности труда. У студентов вузов это удачное время для прохождения производственной практики: вы сможете освоить много полезных практических навыков.

Козерог. Козерогам на этой неделе рекомендуется искать способы усовершенствования своей работы. Старайтесь подходить творчески к любой деятельности, это позволит вам найти скрытые резервы для дальнейшего роста и развития. Можно браться за новые дела и проекты, особенно в сфере компьютерных технологий.

Водолей. Водолеям рекомендуется доводить до конца начатые проекты. Даже если в течение долгого времени вы не могли доделать какое-нибудь важное задание, на этой неделе вам, скорее всего, удастся его закончить. Это благоприятный период для тех, кто работает в сфере недвижимости и коммунальных услуг.

Рыбы. Рыбам на этой неделе рекомендуется активнее заниматься развитием и укреплением деловых связей. Успешно сложатся деловые поездки, встречи, общение по телефону. Старайтесь использовать по максимуму имеющиеся у вас деловые связи для решения текущих вопросов, пишет Goroskops.Com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.