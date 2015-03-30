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В России за нападение на медработников хотят ввести уголовную ответственность
Депутаты ЛДПР разработали законопроект об уголовной ответственности за нападение на медработников, исполняющих должностные обязанности, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу партии.
Как сообщает пресс-служба ЛДПР, согласно документу, за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозу применения насилия в отношении медицинских работников при исполнении ими своих должностных обязанностей предлагается установить штраф до 200 тысяч рублей.
Применение в отношении медиков насилия, опасного для жизни или здоровья, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 10 лет.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото пресс-службы администрации Приморского края.
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