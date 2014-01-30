Сериал о семье дальневосточных леопардов можно посмотреть на сайте Президента РФ

Сериал о многодетной семье дальневосточных леопардов приобрел невероятную популярность – теперь его можно посмотреть и на сайте Президента.

По мнению авторов проекта, создание серийного документального фильма «Пятнистая семейка» является по-настоящему уникальным событием.

«Этот проект доказал: вполне возможно сделать так, чтобы сугубо научные данные стали интересны широкой аудитории. Поведение леопардов в дикой природе – это уникальный материал, ставший, благодаря создателям первого в своем роде таежного сериала, общедоступным» – рассказали представители национального парка.

Режиссер сериала Василий Солкин пообещал, что в марте увидит свет продолжение «Пятнистой семейки». Более того, отмечено, что создана англоязычная версия сериала.

Создание сериала стало возможным благодаря проекту по видеомониторингу хищника, реализованному национальным парком «Земля леопарда» и WWF России.

«Настоящей целью видеомониторинга было получение научных данных, которые бесценны для предстоящей программы восстановления популяции дальневосточного леопарда в Южном Сихотэ-Алине. Ведь ключевые моменты успеха этой программы – это адаптация котят к дикой природе и обучение их навыкам самостоятельной охоты», - отметили в «Земле леопарда».

Восемь серий документального фильма «Пятнистая семейка» можно посмотреть здесь.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.