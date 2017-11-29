Путин объявил о начале выплат на первого ребенка - в среднем по 10,5 тысяч рублей в месяц

Независимые эксперты связывают катастрофическое падение рождаемости с не менее катастрофическим обнищанием населения за последние четыре года

Президент Владимир Путин объявил о «перезагрузке» политики «демографического развития» России. Одной из первых мер в ее рамках станет введение ежемесячной выплаты семьям, в которых родился первый ребенок, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Для поддержки рождаемости предлагаю уже с января наступающего, 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. Первое. Установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет», — сказал Путин на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

По словам Путина, точная сумма выплаты будет различаться от региона к региону, но в среднем составит в 2018 году порядка 10,5 тыс. руб. При этом выплата будет адресной — при ее назначении, по словам Путина, будут учитываться доходы семей, и выплату получат только те семьи, в которых доход на человека окажется не более чем в полтора раза выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в том или ином регионе России за второй квартал предыдущего года.

«Думаю, что справедливо в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается», — сказал Путин.

В общей сложности на финансирование программы выплат на первенцев в ближайшие годы из федерального бюджета планируется потратить 144,5 млрд руб.

Доцент кафедры социологии семьи и демографии МГУ Александр Синельников рассказал РБК о своевременности данной меры. По его словам, предыдущая демографическая политика опиралась на стимулирование рождения вторых и последующих детей, исходя из того, что первый ребенок появляется у всех.

«Жизнь показала, что у нас [в России] и первые дети появляются далеко не в каждой семье, а их рождение часто откладывается, — отметил Синельников. — Пока семьи достигают тех материальных условий, когда могут позволить себе ребенка, появляются проблемы со здоровьем».

Одновременно с этим президент предложил продлить до 2021 года срок действия программы материнского капитала, разрешив при этом ежемесячно выплачивать нуждающимся семьям часть средств этого капитала. По словам Путина, эта мера позволит использовать материнский капитал для оплаты расходов на уход за ребенком начиная с двухмесячного возраста, а также оплаты детсадов.

«Знаю, что востребованность этой меры очень большая. В частности, мама после рождения ребенка сможет продолжить работу или образование», — пояснил президент.

В середине июня Путин призвал власти не «жадничать», проводя политику, направленную на стимуляцию рождаемости. Заявление президента прозвучало на фоне ухудшения демографической ситуации в стране — только за январь—май 2017 года естественная убыль населения из-за превышения смертностью рождаемости составила 111,8 тыс. человек, что почти втрое превысило ее уровень за первые пять месяцев 2016 года (41,6 тыс.).

По итогам января—сентября 2017 года естественная убыль населения России, по данным Росстата, составила 106,2 тыс. человек, тогда как по итогам первых семи месяцев 2016 года число родившихся превысило число умерших на 18,2 тыс. человек.

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Федеральное правительство, с его суицидально-экономической политикой «денег нет, но вы держитесь» доигралось. Убыль населения за текущий год составила более 100 тысяч человек, что в 50 раз больше прошлого года.

Независимые эксперты связывают падение рождаемости с обнищанием населения. В октябре, средний доход на душу населения был равен 31’586 рублей. Рост доходов среднестатистического гражданина по сравнению с октябрём прошлого года, составил 630 рублей, однако он был съеден инфляцией, вследствие чего реальные доходы населения сократились на 1,3%.

«Повышение уровня благосостояния отмечают лишь 10% наших соотечественников. 31% граждан жалуются, что финансовое состояние их семьи деградирует уже несколько лет подряд» - оценка Центра конъюнктурных исследований по итогам опросов населения в третьем квартале, - «38% жалуются на отсутствие средств для покупки самого необходимого, 28% не могут позволить себе новые вещи, а 9% граждан сказали, что их семьям не хватает на еду»

Статистику по заработным платам достаточно сильно искажает узкая прослойка граждан с высокими доходами. У 55% зарплата не превышает 25 тысяч рублей, а 23% имеют доходы менее 15 тысяч рублей. При этом каждый шестой трудоустроенный россиянин не имеет средств к обеспечению всем необходимым своей семьи. При этом исследование рынка труда показывает, что российские ТОР-менеджеры крупнейших и крупных компаний имеют доходы на уровне мировых и даже выше. При этом кризис на их доходах практически никак не сказался.

Не стоит обвинять российских граждан в том, что они подобны европейцам, выбравшим путь child-free (бездетности), напротив, рост благосостояния подстегнул рождаемость в нашей стране и за последние 10 лет (с 2007) года численность граждан увеличилась на 4 миллиона человек. Не сломил желание российских семей иметь ребёнка и кратковременный кризис 2008 года.

Однако бедность, продолжающаяся уже четыре года подряд подорвала положительный тренд на восстановление естественного прироста населения. Распределение малоимущих граждан по наличию детей за последние годы кардинально изменилось. Доля малоимущих домохозяйств, имеющих двух и более детей, увеличилась на 13,6% по сравнению с началом нулевых.

В 2016 году малоимущие домохозяйства с двумя детьми имели на одного члена семьи 7557,4 рублей, а домохозяйства с крайней степенью бедности 4270,7 рублей. Семьи с тремя и более детьми на одного члена имели 6684 рублей, а семьи в крайней бедности располагали только 4032 рублями.

Важно понимать, что в 2016 году, каждый пятый гражданин страны существовал на сумму меньше величины прожиточного минимума.

В условиях «экономического концлагеря», что устраивает в последние несколько лет российское правительство, тренд на убыль населения продолжится. Вместо исправления огрехов собственной деятельности и приложения всех возможных усилий по вытаскиванию России из демографической ямы, члены кабмина уже делят министерские портфели в новом правительстве, что будет созвано после очередных президентских выборов в марте следующего года. О гражданах нашей страны никто думать не собирается.

Ране Минэкономразвитием был подготовлен прогноз изменения численности от 2018 до 2036 года. Прогноз получился настолько «хорошим» что ни один сценарий не предполагает сохранение наших граждан!

Так, согласно пессимистическому сценарию, к 2036 году, россиян станет меньше на 8,6 миллионов человек, а количество мигрантов за 19 лет приедет в совокупности 3,1 миллиона человек – убыль коренного населения 11,7 миллионов россиян.

Средний сценарий оставляет за нами шанс практически никак не измениться в количестве народонаселения (-0,2 млн.чел.), при учёте миграции на уровне 5,2 миллиона человек, убыль коренного населения России составит 5,4 миллиона человек.

Оптимистический сценарий рисует перспективу увеличения количества граждан нашей страны только на 6,2 миллиона человек за 19 лет, а вклад миграционных процессов планируется на уровне 7,2 миллионов человек. Убыль коренного населения прогнозируется на уровне миллиона россиян.

При этом, численность граждан КНР за последние 19 лет увеличилось на 164 миллиона человек, в относительном выражении на 14%. Получается, по прогнозам Федерального Правительства россияне недостойны привилегии размножаться и жить на собственной территории.

Вот и выходит, что семейные пары хотят рожать детей, но готовы это делать только в человеческих условиях. В свою очередь правительство эти человеческие условия предоставить не может, а в прогнозах указывает, не хотите рожать и не надо…