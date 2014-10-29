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В России запретили празднование Хеллоуина

29 Октября 2014, 13:11 | В России

Член Общественной палаты Георгий Федоров призвал положить конец празднованию хэллоуина в России. Его совету последовали Омск и Краснодар.

"В связи с напряженными отношениями с США кроме продовольственной безопасности необходимо еще учитывать и идеологическую. На мой взгляд, кроме коммерческой составляющей этот праздник ничего хорошего не несет. К сожалению, с 1990-х годов нам очень активно навязывают совершенно не свойственные нашим культурным традициям образ жизни и поведение", - заявил Федоров в обращении к министру культуры Владимиру Мединскому, сообщает в среду пресс-служба палаты.

Автор считает, что нужно дать идеологическую оценку этому празднику "и начать контрпропаганду".

"У нас ведь есть свои исконные праздники, которые хотя бы не противоречат нормам религиозной этики и общечеловеческой морали", - заявил Федоров.

Он попросил министра повлиять на российские развлекательные заведения, чтобы они воздержались от празднования хэллоуина, и, возможно, при поддержке профильных органов власти "предусмотреть систему поощрения, в том числе финансовую, для тех, кто прислушается и прекратит расставлять тыквы и бутафорских мертвецов в своих учреждениях".

Письмо было написано, в том числе на основании жалоб россиян из разных регионов. Например, жители России сетовали на то, что в Хэллоуин на улицах можно встретить пьяных молодых людей, разодетых в костюмы трупов и монстров, которые пугают добропорядочных граждан, в том числе детей. Отмечали и тот факт, что в ночных клубах такие «гулянья» культивируют низменные чувства и переходят в настоящие оргии.

«В связи с напряженными отношениями с США кроме продовольственной безопасности необходимо еще учитывать и идеологическую. На мой взгляд, кроме коммерческой составляющей этот праздник ничего хорошего не несет», — считает Георгий Федоров.

Министерство культуры РФ запрещать праздник пока не стало, однако некоторые регионы уже прислушались к Федорову. Праздник запретили в школах Омска и Краснодара. Тамошние чиновники считают Хэллоуин мероприятием, способствующим формированию у молодежи экстремистских настроений. В разосланном в учебные заведения письме говорится, что школьные мероприятия должны соответствовать «базовым ценностям культуры народов России».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: праздник  министерство культуры  хеллоуин  федоров 



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Комментарии

  • мазефакер13:26, 29.10.2014#

    Давно пора прекратить это мракобесие.

  • Псевдоним13:33, 29.10.2014#

    Да и день Валентина из той же серии. Приносит баснословные прибыли только торговле и увесилительным заведениям.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј13:38, 29.10.2014#

    все прааавильно делает

  • Псевдоним13:37, 29.10.2014#

    Имена добропорядочных жителей России- в студию, пожалуйста! :-)

  • Псевдоним13:52, 29.10.2014#

    Это сатанинский праздник!!!

  • Псевдоним13:53, 29.10.2014#

    Ну и к чему? Лишний праздник для детей. Дети неделю готовились, очень увлечены. Костюмы готовят, зал украшают. Чего плохого то?В школе вечеринка на эту тему и в прошлом году была и в этом. Детвора переодетая в страшилки, да мои на новый год так не готовятся!!!По моему ничего страшного в этом "празднике" нет. Очередная сказка для детей. А по части пьяных, так их везде и в любой день (включая утро) предостаточно. И хэллоуин здесь совершенно не при чём. Добропорядочные граждане не пугаются? Ну тогда запретите старый-новый год. Во первых бредовый "праздник" на самом деле, а во вторых та же ряженная пьян. Добропорядочные, 13 января Вы тоже пугаетесь?

  • Псевдоним14:01, 29.10.2014#

    А вы гражданка может и День благодарения отмечаете? Оставайтесь на месте, сейчас за вами приедут.

  • Псевдоним14:03, 29.10.2014#

    +100

  • РЎвЂ¦РЎвЂ¦РЎвЂ¦РЎвЂ¦РЎвЂ¦14:03, 29.10.2014#

    Вот только это праздник не для детей! Мало им страшилок в жизни. Они в интернете их смотрят втихаря от взлослых достаточно. И вообще у нас своих добрых, весёлых, познавательных очень много, прижелании есть нашим детям чем заняться.

  • Cot14:04, 29.10.2014#

    Следующий праздник на отмену «День святого Валентина» или «День всех влюблённых» а вместо его праздновать будем «Иван Купала»

  • Псевдоним14:07, 29.10.2014#

    отменили не праздник США а праздник католиков, и кто теперь будет говорить что у нас не притесняют другие культуры?

  • Pj14:17, 29.10.2014#

    Во во, тут только узбекская культура приживается, про это что то все молчат, а так по большому счету они могут запрещать что пожелают, все равно можно отмечать любой праздник какой вам заблагорассудится. Мне например нравится хэллоуин, просто из за атмосферы чего то тайного и необычного, а те кто орут там про сатанистов и экстремистов это просто либо ограниченные люди либо зомбированные зомбоящиком, хэллоуин можно воспринимать что то типа карнавала, переоделись, погуляли, поели вкусняшек и все.

  • Псевдоним14:25, 29.10.2014#

    полностью поддерживаю

  • Псевдоним14:24, 29.10.2014#

    дебилы пусть кто что хочет тот и отмечает, нормально повеселиться на Хэллоуин можно. . .

  • Псевдоним15:51, 29.10.2014#

    Все правильно, мы православные, а то католический дебильный праздник

  • Псевдоним16:20, 29.10.2014#

    Ты за себя говори, не все тут верующие и если чье то мнение расходится с твоим то это значит что тот человек дебил, думать надо учиться обширнее или нравиться в рамках сидеть, по указке?

  • 36219:10, 29.10.2014#

    В Роиссе вся жизнь хэлуин, если его еще и праздновать, то и умереть можно.

  • Псевдоним06:48, 31.10.2014#

    хэллоуин - ирландский и английский праздник, а не исконно американский, причем здесь наши напряженные отношения? давайте теперь железный занавес возрадим? это интересная традиция, сегодня популярная во всем мире, уж лучше ее перенять, как символ единого мира, чем какой-нибудь глупый егэ

  • Псевдоним17:49, 31.10.2014#

    Больные. Заняться больше нечем, как праздники отменять? Хотя да. О чем я. Действительно же нечем. Вообще, тут дело просто. Не нравится - не празднуйте. Не надо собственные предпочтения или неприятия возводить в ранг государственных.

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