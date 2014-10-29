В России запретили празднование Хеллоуина

Член Общественной палаты Георгий Федоров призвал положить конец празднованию хэллоуина в России. Его совету последовали Омск и Краснодар.

"В связи с напряженными отношениями с США кроме продовольственной безопасности необходимо еще учитывать и идеологическую. На мой взгляд, кроме коммерческой составляющей этот праздник ничего хорошего не несет. К сожалению, с 1990-х годов нам очень активно навязывают совершенно не свойственные нашим культурным традициям образ жизни и поведение", - заявил Федоров в обращении к министру культуры Владимиру Мединскому, сообщает в среду пресс-служба палаты.

Автор считает, что нужно дать идеологическую оценку этому празднику "и начать контрпропаганду".

"У нас ведь есть свои исконные праздники, которые хотя бы не противоречат нормам религиозной этики и общечеловеческой морали", - заявил Федоров.

Он попросил министра повлиять на российские развлекательные заведения, чтобы они воздержались от празднования хэллоуина, и, возможно, при поддержке профильных органов власти "предусмотреть систему поощрения, в том числе финансовую, для тех, кто прислушается и прекратит расставлять тыквы и бутафорских мертвецов в своих учреждениях".

Письмо было написано, в том числе на основании жалоб россиян из разных регионов. Например, жители России сетовали на то, что в Хэллоуин на улицах можно встретить пьяных молодых людей, разодетых в костюмы трупов и монстров, которые пугают добропорядочных граждан, в том числе детей. Отмечали и тот факт, что в ночных клубах такие «гулянья» культивируют низменные чувства и переходят в настоящие оргии.



«В связи с напряженными отношениями с США кроме продовольственной безопасности необходимо еще учитывать и идеологическую. На мой взгляд, кроме коммерческой составляющей этот праздник ничего хорошего не несет», — считает Георгий Федоров.

Министерство культуры РФ запрещать праздник пока не стало, однако некоторые регионы уже прислушались к Федорову. Праздник запретили в школах Омска и Краснодара. Тамошние чиновники считают Хэллоуин мероприятием, способствующим формированию у молодежи экстремистских настроений. В разосланном в учебные заведения письме говорится, что школьные мероприятия должны соответствовать «базовым ценностям культуры народов России».

ZRPRESS.RU, Владивосток.