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В России запретили празднование Хеллоуина
Член Общественной палаты Георгий Федоров призвал положить конец празднованию хэллоуина в России. Его совету последовали Омск и Краснодар.
"В связи с напряженными отношениями с США кроме продовольственной безопасности необходимо еще учитывать и идеологическую. На мой взгляд, кроме коммерческой составляющей этот праздник ничего хорошего не несет. К сожалению, с 1990-х годов нам очень активно навязывают совершенно не свойственные нашим культурным традициям образ жизни и поведение", - заявил Федоров в обращении к министру культуры Владимиру Мединскому, сообщает в среду пресс-служба палаты.
Автор считает, что нужно дать идеологическую оценку этому празднику "и начать контрпропаганду".
"У нас ведь есть свои исконные праздники, которые хотя бы не противоречат нормам религиозной этики и общечеловеческой морали", - заявил Федоров.
Он попросил министра повлиять на российские развлекательные заведения, чтобы они воздержались от празднования хэллоуина, и, возможно, при поддержке профильных органов власти "предусмотреть систему поощрения, в том числе финансовую, для тех, кто прислушается и прекратит расставлять тыквы и бутафорских мертвецов в своих учреждениях".
Письмо было написано, в том числе на основании жалоб россиян из разных регионов. Например, жители России сетовали на то, что в Хэллоуин на улицах можно встретить пьяных молодых людей, разодетых в костюмы трупов и монстров, которые пугают добропорядочных граждан, в том числе детей. Отмечали и тот факт, что в ночных клубах такие «гулянья» культивируют низменные чувства и переходят в настоящие оргии.
«В связи с напряженными отношениями с США кроме продовольственной безопасности необходимо еще учитывать и идеологическую. На мой взгляд, кроме коммерческой составляющей этот праздник ничего хорошего не несет», — считает Георгий Федоров.
Министерство культуры РФ запрещать праздник пока не стало, однако некоторые регионы уже прислушались к Федорову. Праздник запретили в школах Омска и Краснодара. Тамошние чиновники считают Хэллоуин мероприятием, способствующим формированию у молодежи экстремистских настроений. В разосланном в учебные заведения письме говорится, что школьные мероприятия должны соответствовать «базовым ценностям культуры народов России».
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Комментарии
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Псевдоним13:53, 29.10.2014#
Ну и к чему? Лишний праздник для детей. Дети неделю готовились, очень увлечены. Костюмы готовят, зал украшают. Чего плохого то?В школе вечеринка на эту тему и в прошлом году была и в этом. Детвора переодетая в страшилки, да мои на новый год так не готовятся!!!По моему ничего страшного в этом "празднике" нет. Очередная сказка для детей. А по части пьяных, так их везде и в любой день (включая утро) предостаточно. И хэллоуин здесь совершенно не при чём. Добропорядочные граждане не пугаются? Ну тогда запретите старый-новый год. Во первых бредовый "праздник" на самом деле, а во вторых та же ряженная пьян. Добропорядочные, 13 января Вы тоже пугаетесь?
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Pj14:17, 29.10.2014#
Во во, тут только узбекская культура приживается, про это что то все молчат, а так по большому счету они могут запрещать что пожелают, все равно можно отмечать любой праздник какой вам заблагорассудится. Мне например нравится хэллоуин, просто из за атмосферы чего то тайного и необычного, а те кто орут там про сатанистов и экстремистов это просто либо ограниченные люди либо зомбированные зомбоящиком, хэллоуин можно воспринимать что то типа карнавала, переоделись, погуляли, поели вкусняшек и все.
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Псевдоним06:48, 31.10.2014#
хэллоуин - ирландский и английский праздник, а не исконно американский, причем здесь наши напряженные отношения? давайте теперь железный занавес возрадим? это интересная традиция, сегодня популярная во всем мире, уж лучше ее перенять, как символ единого мира, чем какой-нибудь глупый егэ
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