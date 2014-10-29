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Вместо Парижа россиянам предложат Пхеньян

29 Октября 2014, 10:41 | В России

Между Россией и Северной Кореей будет введен безвизовый режим. Об этом сообщил журналистам министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА, пишет сайт Zrpress.Ru со ссылкой на информагентства.

Данное решение было принято двухсторонней Межправительственной комиссией, которую с российской стороны как и раз и возглавляет Галушка.

Министр затруднился сказать, когда именно это произойдет, но здесь возможны неординарные решения. Дело в том, что ситуация в Северной Корее меняется достаточно быстро, и российско-северокорейские взаимоотношения тоже развиваются стремительно.

Как сообщил Александр Галушка, буквально в марте этого года российской стороной был поставлен вопрос о выдаче нашим специалистам многоразовых длительных виз в Северную Корею, и уже летом первые визы были получены. Это говорит о том, что вопрос о снятии визового режима между нашими странами может быть решен достаточно быстро.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: Россия  виза  туризм  КНДР 






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Комментарии

  • Псевдоним12:05, 29.10.2014#

    Интересно было с'ездить.

  • Псевдоним13:55, 29.10.2014#

    А Эйфелеву башню, Лувр, Диснейленд, площадь Сталинград и улицу Севастополь, мост Александра III перевезут в Пхеньян?

  • 36223:12, 29.10.2014#

    Да пошли они в . . . у с этой северной корейкой, свой концлагерь достал за 74 года, вспоминать страшно, а уж поехать и посмотреть увольте. Вон всем силовикам медведь наложил запрет на выезд, пусть и едут смотреть на ына.

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