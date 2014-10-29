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Вместо Парижа россиянам предложат Пхеньян
Между Россией и Северной Кореей будет введен безвизовый режим. Об этом сообщил журналистам министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА, пишет сайт Zrpress.Ru со ссылкой на информагентства.
Данное решение было принято двухсторонней Межправительственной комиссией, которую с российской стороны как и раз и возглавляет Галушка.
Министр затруднился сказать, когда именно это произойдет, но здесь возможны неординарные решения. Дело в том, что ситуация в Северной Корее меняется достаточно быстро, и российско-северокорейские взаимоотношения тоже развиваются стремительно.
Как сообщил Александр Галушка, буквально в марте этого года российской стороной был поставлен вопрос о выдаче нашим специалистам многоразовых длительных виз в Северную Корею, и уже летом первые визы были получены. Это говорит о том, что вопрос о снятии визового режима между нашими странами может быть решен достаточно быстро.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Интересно было с'ездить.