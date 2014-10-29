Россию ждут 35 долгих и холодных зим

Раннее наступление зимы в Сибири и на Урале свидетельствует о начале холодного климатического цикла, который может затянуться на 30-35 лет. Об этом агентству ТАСС сообщил академик Российской академии наук, председатель президиума тюменского научного сообщества сибирского отделения РАН Владимир МЕЛЬНИКОВ.

«Изменения климата цикличны. С 1946 по 1976 год был холодный цикл, на смену которому пришел теплый. Он должен был закончиться еще в начале XXI века, но немного продлился из-за повышенной солнечной активности, которая наблюдалась несколько лет», — рассказал Мельников. По его словам, сообщает Zrpress.Ru со ссылкой на ТАСС, теперь климат приходит в норму в соответствии с существующими циклами.

Во время наступающего климатического цикла температура будет в среднем на один градус ниже, чем в предыдущие годы. При этом глобальное потепление продолжится, уверен ученый. Более теплые и более холодные периоды будут сменять друг друга на фоне общего повышения температуры земной атмосферы, которое за последние сто лет составило 0,2 - 0,6 градуса.

О том, что наступающая зима будет холоднее предыдущей, ранее сообщал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий ВАРАКИН. «На зиму 2014-2015 годов два самых зимних месяца — декабрь и январь — как показывают расчеты, будут холоднее обычного, особенно если мы говорим о Центральном федеральном округе, Уральском федеральном округе и о Сибири. Скорее всего, уже в декабре или даже в конце ноября будет постоянный снежный покров и температура на два-три градуса ниже многолетних значений декабря. Получается, что мы в декабре уже будем иметь понижение температуры в ночное время до минус 15 – минус 20 градусов. В центре России от таких температур уже отвыкли. А в январе, возможно, температуры будут уже минус 25 – минус 30, а местами и минус 33»,— заявил он в интервью телеканалу «Мир24».

Источник: lenta.ru Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.