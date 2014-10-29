www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.26 р. 100 JPY: 57.17 р.
EUR: 73.96 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

Россию ждут 35 долгих и холодных зим

29 Октября 2014, 10:32 | В России

Раннее наступление зимы в Сибири и на Урале свидетельствует о начале холодного климатического цикла, который может затянуться на 30-35 лет. Об этом агентству ТАСС сообщил академик Российской академии наук, председатель президиума тюменского научного сообщества сибирского отделения РАН Владимир МЕЛЬНИКОВ.

«Изменения климата цикличны. С 1946 по 1976 год был холодный цикл, на смену которому пришел теплый. Он должен был закончиться еще в начале XXI века, но немного продлился из-за повышенной солнечной активности, которая наблюдалась несколько лет», — рассказал Мельников. По его словам, сообщает Zrpress.Ru со ссылкой на ТАСС, теперь климат приходит в норму в соответствии с существующими циклами.

Во время наступающего климатического цикла температура будет в среднем на один градус ниже, чем в предыдущие годы. При этом глобальное потепление продолжится, уверен ученый. Более теплые и более холодные периоды будут сменять друг друга на фоне общего повышения температуры земной атмосферы, которое за последние сто лет составило 0,2 - 0,6 градуса.

О том, что наступающая зима будет холоднее предыдущей, ранее сообщал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий ВАРАКИН. «На зиму 2014-2015 годов два самых зимних месяца — декабрь и январь — как показывают расчеты, будут холоднее обычного, особенно если мы говорим о Центральном федеральном округе, Уральском федеральном округе и о Сибири. Скорее всего, уже в декабре или даже в конце ноября будет постоянный снежный покров и температура на два-три градуса ниже многолетних значений декабря. Получается, что мы в декабре уже будем иметь понижение температуры в ночное время до минус 15 – минус 20 градусов. В центре России от таких температур уже отвыкли. А в январе, возможно, температуры будут уже минус 25 – минус 30, а местами и минус 33»,— заявил он в интервью телеканалу «Мир24».

Источник: lenta.ru Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: климат  российская академия наук  холод  погода  глобальное потепление  зима 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru