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Пенсионеры потеряют по 275 тысяч рублей каждый

29 Сентября 2016, 11:14 | В России

Пенсионеры могут потерять до 275 тыс. рублей в течение 20 лет от замены индексации пенсий во втором полугодии 2016 года на разовую выплату, считают эксперты РЭУ им. Г. В. Плеханова, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Власти РФ ранее заявили, что ресурсов для индексации пенсий во втором полугодии 2016 года в обычной форме нет, поэтому было принято решение о единовременной выплате пенсионерам в январе 2017 года в размере 5 тыс. рублей. В 2017 году индексация пенсий будет осуществляться по обычным правилам — по уровню фактической инфляции предыдущего года, пишут РИА «Новости».

«Поскольку государство заменило индексацию единовременной выплатой, потери пенсионера на протяжении будущих 20 лет (а это ожидаемый период дожития после выхода на пенсию, исходя из которого рассчитывается пенсия в РФ) составят от 13 тыс. до 275 тыс. рублей в зависимости от его возраста», — говорится в сообщении пресс-службы РЭУ.

Как пояснили эксперты, если бы индексация была проведена в соответствии с законом, то средняя предполагаемая доплата за каждый месяц составила бы около 1 095 рублей в течение всего ожидаемого периода дожития пенсионера. Таким образом, средняя предполагаемая доплата за календарный год составила бы 13 136 рублей.

«Потратив в январе 2017 года на единовременную выплату для 43 млн пенсионеров 215 млрд рублей, государство обеспечит экономию бюджетных средств в номинальном выражении на уровне 5,7 трлн рублей в течение последующих 20 лет, что равнозначно среднегодовому доходу в размере 286 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: индексация  правительство  исследование  пенсия  выплата  рэу им. плеханова 



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