Бизнес-гороскоп на неделю: Рыбам могут предложить новый водоем

Гороскоп с 29 сентября по 5 октября от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio

Овен. На этой неделе ожидается временное финансовое затишье. Поэтому лучше не тратить слишком много и не использовать шопинг для поднятия настроения. Или хотя бы дождитесь зарплаты.

Телец. Пришло время расплачиваться с долгами, как финансовыми, так и иными. Пора выполнять свои обещания и реализовывать планы, а не откладывать это на потом. Новая работа позволит быстро исправить положение.

Близнецы. Вам необходимо проявить здравомыслие и не тратить лишнего. Тогда вы не огорчитесь отсутствием прибыли и не будете латать свой бюджет. Впрочем, уже в середине недели звезды обещают вам премию.

Рак. Много пользы принесет общение с ответственными и опытными людьми. Есть шанс обзавестись влиятельными покровителями. Начальство оценит, если вы будете много работать.

Лев. В целом неделя стабильна в финансовом плане. Во вторник вероятны денежные поступления. Но прежде, чем соглашаться с чьим-либо финансовым предложением, нужно все хорошенько продумать.

Дева. Средства есть, но не стоит разбрасываться деньгами. Лучше отложить на ремонт квартиры или на покупку новой шубы. Звезды говорят, что в следующем месяце вас ожидают крупные расходы.

Весы. Финансовое положение благополучно, и вы вполне можете купить нечто приятное и полезное детям и родителям. Четверг - хороший день для заключения сделок, особенно с надежными партнерами.

Скорпион. Вам удастся извлечь выгоду из любой ситуации. Финансовые перспективы вполне благоприятны. Можно рассчитывать на зарплату и даже премию. Коллеги и начальство явно ценят вас, ваши таланты и работоспособность.

Стрелец. В понедельник и вторник вероятны некоторые финансовые затруднения, однако вторая половина недели позволит исправить сложившееся положение. Выходные будут удачны для похода по магазинам без спешки. Причем лучше отправляться за покупками в крупные торговые центры всей семьей.

Козерог. В начале недели вам придется приложить максимум усилий, чтобы добиться финансового успеха. Но он вполне реален. Сделки, переговоры, контракты, заключенные во вторник и среду, будут иметь для вас большое значение в ближайшем будущем.

Водолей. Не забудьте, что экономить на подарках - не самый лучший способ сберечь деньги. Так что не скупитесь на презент для любимого человека или ваших родителей. Вкладывайте средства только в устойчивые, перспективные проекты, которые окупятся в ближайшее время.

Рыбы. В середине недели возможны крупные покупки, в том числе и в сфере недвижимости. Только подойдите к сделке внимательно и ответственно. Вам может поступить интересное предложение о новой работе.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.