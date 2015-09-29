www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.91 р. 100 JPY: 60.36 р.
EUR: 76.68 р. 10 CNY: 97.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Бизнес-гороскоп на неделю: Рыбам могут предложить новый водоем

29 Сентября 2015, 17:40 | В России

Гороскоп с 29 сентября по 5 октября от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio

Овен. На этой неделе ожидается временное финансовое затишье. Поэтому лучше не тратить слишком много и не использовать шопинг для поднятия настроения. Или хотя бы дождитесь зарплаты.

Телец. Пришло время расплачиваться с долгами, как финансовыми, так и иными. Пора выполнять свои обещания и реализовывать планы, а не откладывать это на потом. Новая работа позволит быстро исправить положение.

Близнецы. Вам необходимо проявить здравомыслие и не тратить лишнего. Тогда вы не огорчитесь отсутствием прибыли и не будете латать свой бюджет. Впрочем, уже в середине недели звезды обещают вам премию.

Рак. Много пользы принесет общение с ответственными и опытными людьми. Есть шанс обзавестись влиятельными покровителями. Начальство оценит, если вы будете много работать.

Лев. В целом неделя стабильна в финансовом плане. Во вторник вероятны денежные поступления. Но прежде, чем соглашаться с чьим-либо финансовым предложением, нужно все хорошенько продумать.

Дева. Средства есть, но не стоит разбрасываться деньгами. Лучше отложить на ремонт квартиры или на покупку новой шубы. Звезды говорят, что в следующем месяце вас ожидают крупные расходы.

Весы. Финансовое положение благополучно, и вы вполне можете купить нечто приятное и полезное детям и родителям. Четверг - хороший день для заключения сделок, особенно с надежными партнерами.

Скорпион. Вам удастся извлечь выгоду из любой ситуации. Финансовые перспективы вполне благоприятны. Можно рассчитывать на зарплату и даже премию. Коллеги и начальство явно ценят вас, ваши таланты и работоспособность.

Стрелец. В понедельник и вторник вероятны некоторые финансовые затруднения, однако вторая половина недели позволит исправить сложившееся положение. Выходные будут удачны для похода по магазинам без спешки. Причем лучше отправляться за покупками в крупные торговые центры всей семьей.

Козерог. В начале недели вам придется приложить максимум усилий, чтобы добиться финансового успеха. Но он вполне реален. Сделки, переговоры, контракты, заключенные во вторник и среду, будут иметь для вас большое значение в ближайшем будущем.

Водолей. Не забудьте, что экономить на подарках - не самый лучший способ сберечь деньги. Так что не скупитесь на презент для любимого человека или ваших родителей. Вкладывайте средства только в устойчивые, перспективные проекты, которые окупятся в ближайшее время.

Рыбы. В середине недели возможны крупные покупки, в том числе и в сфере недвижимости. Только подойдите к сделке внимательно и ответственно. Вам может поступить интересное предложение о новой работе.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: прогноз  гороскоп 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru