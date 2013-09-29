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Правительство РФ: Долги по электроэнергии придется выплачивать с увеличенным штрафом
Ставка приближена к средней ставке краткосрочных кредитов для потребителей, подчеркивается в пояснительной записке.
В России увеличится пеня за несвоевременную оплату счетов за электроэнергию. 28 сентября Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект.
Документ устанавливает твердый размер неустойки за нарушение потребителем обязательств - 1/170 ставки рефинансирования ЦБР, или 17,7%, за каждый день просрочки платежа.
Разработчики объясняют необходимость такого нововведения тем, что сегодня многие граждане фактически кредитуются за счет энергосбытовых и сетевых организаций, пишет Gudok.ru.
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Комментарии
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Псевдоним10:05, 30.09.2013#
если точно, то расчет следующий = 8, 25*360/170=17, 47%. считаю, что правильно. будет стимул расчеты вовремя делать. "общего колхозного" сейчас ничего нет, и энергетики за "того парня, кторый не платит" вынуждены брать кредиты под % чтобы плантить за э/э на оптовом рынке, а так санкции за просрчоку никто не отменял. . . Нихочешь платить за э/э, не включай свет!
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Да этим энергетикам вообще платить за свет не стоит!У нас в Раздольном напряжение в сети 130 кв!Не тянет стиральная машинка вся аппаратура не работае писали жалобы а толку нет!за свет платим ивсе лампочка горит как свечка!Столбы покосились как пьянае и накому нет дела по селу ни одной лампочки на улице тьма кромешная кругом Живем как в подземелье!Достали а оплату требуют !Уроды!