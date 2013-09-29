Правительство РФ: Долги по электроэнергии придется выплачивать с увеличенным штрафом

Ставка приближена к средней ставке краткосрочных кредитов для потребителей, подчеркивается в пояснительной записке.

В России увеличится пеня за несвоевременную оплату счетов за электроэнергию. 28 сентября Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект.

Документ устанавливает твердый размер неустойки за нарушение потребителем обязательств - 1/170 ставки рефинансирования ЦБР, или 17,7%, за каждый день просрочки платежа.

Разработчики объясняют необходимость такого нововведения тем, что сегодня многие граждане фактически кредитуются за счет энергосбытовых и сетевых организаций, пишет Gudok.ru.

