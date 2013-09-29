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Правительство РФ: Долги по электроэнергии придется выплачивать с увеличенным штрафом

29 Сентября 2013, 18:55 | В России

Ставка приближена к средней ставке краткосрочных кредитов для потребителей,  подчеркивается в пояснительной записке.

В России увеличится пеня за несвоевременную оплату счетов за электроэнергию. 28 сентября Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект.

Документ устанавливает твердый размер неустойки за нарушение потребителем обязательств - 1/170 ставки рефинансирования ЦБР, или 17,7%, за каждый день просрочки платежа.

Разработчики объясняют необходимость такого нововведения тем, что сегодня многие граждане фактически кредитуются за счет энергосбытовых и сетевых организаций, пишет Gudok.ru.
 

Автор: Gudok.ru
Теги: электроэнергия  долги 






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Комментарии

  • ПсеLfвдоним21:45, 29.09.2013#

    Да этим энергетикам вообще платить за свет не стоит!У нас в Раздольном напряжение в сети 130 кв!Не тянет стиральная машинка вся аппаратура не работае писали жалобы а толку нет!за свет платим ивсе лампочка горит как свечка!Столбы покосились как пьянае и накому нет дела по селу ни одной лампочки на улице тьма кромешная кругом Живем как в подземелье!Достали а оплату требуют !Уроды!

  • Псевдоним08:22, 30.09.2013#

    Ну при 130 киловольтах все должно просто летать, ИМХО)))

  • вовка09:10, 30.09.2013#

    в прокуратуру. за 130в прокуратура их хорощо оштрафует.

  • Иван`ов21:56, 29.09.2013#

    Толи еще будет. . .

  • Иван`ов21:57, 29.09.2013#

    Только непонятно с какого неустойка, если договора между контрагентами нет.

  • пленник22:09, 29.09.2013#

    причем тут договор это дань оккупантам

  • Lacosta22:08, 29.09.2013#

    Хочу тарифы за электроэнергию такие, за какие мы Китаю продаем. Хочу. Хочу. хочу!!!!!

  • tehnik22:11, 29.09.2013#

    Китайский выучи и будет тебе счастье.

  • ттт22:13, 29.09.2013#

    пусть тогда и энергокомпании платят такую же неустойку при отключении света

  • Псевдоним22:17, 29.09.2013#

    Ну, что ?? Выбрали стабилиздец?? так сидите и молча жуйте. . . . . .

  • С горы08:38, 30.09.2013#

    Кроме злорадства есть что предложить? Если нет, то "так сидите и молча жуйте. . . . . . "

  • Коро08:11, 30.09.2013#

    Журналюги, а посчитать самим никак не получается? Ставка рефинансирования - 8. 5%. Раздели на 170 - вот столько процентов от суммы долга надо будет платить за каждый день просрочки платежа.

  • Dbrnjh Ybrjkftdbx08:18, 30.09.2013#

    А, какое дело нашему правительству до простого народа, они хотя бы, что то для народа сделали хорошее, что бы облегчить жизнь, так нет, они себя родимых только не забывают. Плохое правительство, да для гаранта конституции только оно хорошее.

    Николаевич
  • Cot08:52, 30.09.2013#

    В обще-то ставка рефинансирования ЦБ РФ на сегодня - 8, 25 % (установлена Указанием Банка России от 13 сентября 2012 г. № 2873-У "О размере ставки рефинансирования Банка России"). От сюда 1/170 ставки рефинансирования ЦБР зто 0, 0485% в день а не 17, 7%.

  • Михаил09:12, 30.09.2013#

    А кто заплатит потребителям за постоянные ошибки при начислении платежей, почему-то постоянно в сторону увеличения?

  • Посевдо10:04, 30.09.2013#

    Тогда и за переплату тоже пускай проценты начисляют, как за пользование заемными средствами!

  • Псевдоним10:05, 30.09.2013#

    если точно, то расчет следующий = 8, 25*360/170=17, 47%. считаю, что правильно. будет стимул расчеты вовремя делать. "общего колхозного" сейчас ничего нет, и энергетики за "того парня, кторый не платит" вынуждены брать кредиты под % чтобы плантить за э/э на оптовом рынке, а так санкции за просрчоку никто не отменял. . . Нихочешь платить за э/э, не включай свет!

  • Посевдо10:52, 30.09.2013#

    Желаю тебе взять кредит под 17, 7% в день. . .

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