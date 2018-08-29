Путин вступился за женщин

Президент объявил о смягчении пенсионной реформы

Президент России Владимир Путин объявил об изменениях параметров пенсионной реформы. В частности, речь идет о послаблениях для возраста выхода женщин на пенсию, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Путин предложил скорректировать параметры пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста, пишет РБК. По словам президента, выход женщин на пенсию должен быть возможен не в 63 года (как предполагал изначальный проект), а в 60 лет, сообщает пресс-служба Кремля. Срок выхода на пенсию мужчин, как и предлагалось ранее — 65 лет.

«В нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет», — сообщил президент.

Также президент предложил тем, кому предстояло выходить на пенсию по старому законодательству, в ближайшие два года, установить особую льготу — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. «Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года. То есть повторю, на 6 месяцев раньше», — добавил Путин.

Также президент заявил о необходимости предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. «На переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так, считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста», — добавил он.

Помимо этого Путин поручил правительству утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации. «А если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно и пока не нашел новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии. В этой связи предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза — с 4 тысяч 900 рублей, как сейчас, до 11 тысяч 280 рублей с 1 января 2019 года — и установить период такой выплаты в один год», — добавил Путин.

Глава государства также заявил о необходимости сохранить действующие условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера, а также поддержать жителей села. «Неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе и имеющих не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года», — добавил Путин.

Путин также рассказал о том, что у начавших работать рано должна быть возможность выйти на пенсию с учетом заработанного стажа. «Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х», — сказал глава государства.

Еще одним предложением стала идея сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года — имеются в виду льготы по налогам на недвижимость и землю. «В данном случае, когда в пенсионной системе предстоят изменения, а люди рассчитывали на эти льготы, мы обязаны сделать для них исключение, предоставлять льготы не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста. То есть, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Таким образом, еще до выхода на пенсию они уже не будут платить налог за свой дом, квартиру, садовый участок», — сказал Путин.

«В долгосрочной перспективе, если мы сейчас проявим нерешительность, это может поставить под угрозу стабильность общества, а значит и безопасность страны. Мы должны развиваться. Должны преодолеть бедность, обеспечить достойную жизнь для людей старшего поколения, и сегодняшних, и будущих пенсионеров», — подчеркнул глава государства.

Накануне, в ходе совещания с членами правительства по социально-экономическим вопросам в Омске Путин заявил, что сформулировал свое отношение к пенсионной реформе. Он не стал раскрывать детали, но указал, что преобразования должны обеспечивать достойное качество жизни, быть аккуратными и «учитывать человеческое измерение». «Нельзя руководствоваться принципом «после меня хоть потоп», — сказал глава государства.

До этой недели Путин дистанцировался от обсуждения вопроса о повышении пенсионного возраста. 20 июля во время встречи с волонтерами в Калининграде президент заявил, что окончательное решение еще не принято. «Мне никакой [вариант] не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится», — объяснил глава государства.

О том, что Путин пойдет на смягчение параметров пенсионной реформы, 21 августа сообщал телеканал RTVI. Его источники, близкие к администрации президента и партии «Единая Россия», сообщили, что заявление главы государства приурочено к Единому дню голосования, который в этом году запланирован на 9 сентября. Предполагается, что решение Путина по пенсиям позволит «Единой России» и поддерживаемым ею губернаторам получить дополнительные голоса на выборах.

Дмитрий Песков, комментируя заявление RTVI, заявлял, что решение на усмотрении Путина. «Если президент посчитает это необходимым, он это [заявление] сделает», — заявил пресс-секретарь главы государства.

В мае премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал проведение пенсионной реформы, позднее соответствующий документ был внесен на рассмотрение в Госдуму. Согласно законопроекту, к 2034 году предлагается повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин — с 55 до 63 лет. Первый этап реформы планируется начать уже в 2019 году. В Минфине заявили, что повышение пенсионного возраста необходимо ввиду «негативных демографических трендов», включая сокращение количества работающих россиян и роста числа пенсионеров.

Предложение правительства, поддержанное Государственной думой в первом чтении, привело к протестам. 27 августа Песков рассказывал о том, что Путин получает информацию о митингах против повышения пенсионного возраста. При этом пресс-секретарь не уточнил, как глава государства к ним относится.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.