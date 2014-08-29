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ФБР обвиняет российских хакеров в атаке на американские банки
Хакерской атаке подверглись системы JP Morgan Chase и по крайней мере еще четырех других американских банка. В результате этих действий утеряны гигабайты клиентских данных. Один из пострадавших банков связал хакерскую атаку с Россией.
ФБР выясняет, не была ли атака вызвана попыткой отомстить американским банкам за санкции, наложенные на Россию. Об этом сообщает Zrpress.ru со ссылкой на Bloomberg.
Как сообщили эксперты американской компании Hold Security, специализирующейся в области обеспечения информационной безопасности, в массив данных вошли 1,2 млрд паролей и имен пользователей, а также более 500 млн электронных адресов. Эта информация была получена с 420 тыс. сайтов.
По данным следствия, в 2013 году хакеры взломали более 1,6 тыс. учетных записей пользователей онлайн-сервиса StubHub - одной из крупнейших в мире компаний по продаже билетов на концерты и спортивные мероприятия. С помощью чужих кредитных карт, реквизиты которых хранились на взломанных аккаунтах, они покупали билеты на различные мероприятия, а затем их перепродавали.
Ущерб от их действий составил не менее $1,6 млн.
15 июля представители американской телекомпании CBS заявили, что российские хакеры взломали принадлежащий ей сайт CNET, специализирующийся на публикации новостей о новинках компьютерной техники, и получили доступ к информации о его пользователях.
В CBS утверждают, что за кражей базы данных, в том числе личных сведений об 1 млн человек, стоит российская группа хакеров под названием w0rm (червь).
В начале июля правоохранительные органы США объявили об аресте гражданина России Романа Селезнева. Его считают одним из наиболее опасных компьютерных мошенников и обвиняют в краже персональных данных американцев. Арестованный оказался сыном депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева.
Селезнев-младший, известный среди хакеров под псевдонимом Track2, подозревается в том, что с октября 2009 года по февраль 2011 года сумел похитить, а затем продать сведения о кредитных картах американцев.
Как сообщили министерство национальной безопасности (МНБ) и секретная служба США, в этих целях россиянин проникал в платежные системы предприятий розничной торговли в США, внедряя в их компьютеры вредоносные программы.
По мнению следователей, он контролировал работу нескольких серверов по всему миру, а также создал и поддерживал в интернете несколько специальных форумов, где шла торговля украденной информацией о кредитных картах.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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