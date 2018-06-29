Номер мобильного телефона заменит паспорт

Такое новшество уже внесено в проекты законов

Рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики отправила на доработку поправки, смысл которых – создать систему универсальных идентификаторов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Поправки предложены в законы «О связи», «Об информации» и «Об основах здоровья граждан» и позволят подтверждать личность россиянина при оказании ему дистанционных услуг по номеру мобильного телефона – точно как биометрические данные для клиентов банков. Речь идет о подтверждении личности – например, в телемедицине.