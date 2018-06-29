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Номер мобильного телефона заменит паспорт
29 Июня 2018, 08:00 | В России
Такое новшество уже внесено в проекты законов
Рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики отправила на доработку поправки, смысл которых – создать систему универсальных идентификаторов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Поправки предложены в законы «О связи», «Об информации» и «Об основах здоровья граждан» и позволят подтверждать личность россиянина при оказании ему дистанционных услуг по номеру мобильного телефона – точно как биометрические данные для клиентов банков. Речь идет о подтверждении личности – например, в телемедицине.
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