Россия вошла в топ-10 самых посещаемых стран мира

Россия вошла в десятку самых популярных у туристов стран мира, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на The Telegraph. Рейтинг составлен ЮНВТО - Всемирной туристской организацией при ООН.

По данным ЮНВТО, в 2015 году Россию посетили 31,6 миллиона туристов. Для сравнения - на первом месте "десятки" Франция, куда приехали 86,3 миллиона путешественников. На втором - США с 77,9 миллиона туристами. Испания занимает третье место - в прошлом году эту страну посетили 68,1 миллиона путешественников.

В прошлом году, по данным Ростуризма, наша страна заработала на въездном туризме более 12 миллиардов долларов. По мнению экспертов, у России есть все шансы подняться и до первой пятерки самых популярных турнаправлений и получать больше доходов. У страны прекрасный природный, культурный потенциал, что является основой для привлечения туристов. К тому же в последнее время из-за курсовой разницы иностранцам выгодно приезжать в Россию, отдых и шопинг здесь обходятся в разы дешевле. Из минусов, тормозящих увеличение въездного турпотока, - холодный климат большую часть года и визовые барьеры.

Эксперты предлагают подумать о введении в России электронной визы, а также визе по прилете - в аэропорту

"Между тем у нас есть успешный опыт взаимных безвизовых поездок по групповым спискам от 5 до 50 человек на срок до 15 дней с Китаем, который сейчас лидирует по турпотоку в Россию. Эту практику можно расширить и на другие дружественные нам страны, например на Индию", - отмечал в беседе с "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Идея либерализации визового режима для стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) была поддержана и президентом России.

Кроме возможности въезда по групповым спискам эксперты предлагают подумать об электронной визе, а также визе по прилете - в аэропорту, для транзитных пассажиров. И можно расширить практику безвизового въезда на 15 суток для транзитных туристов, путешествующих речными круизами.

Кстати, с 1 июля граждане других государств, въезжающие через аэропорт и морвокзал Владивостока, смогут получать однократные разрешения на въезд сроком до восьми дней. Владивосток может стать воротами для туристов, приезжающих в Россию из Китая, стран Юго-Восточной Азии и даже из США.

"Восьми дней хватит для того, чтобы посмотреть не только Владивосток и его окрестности, но также съездить оттуда в Бурятию - на Байкал, посмотреть, например, Якутию, Камчатку, - отметил Юрий Барзыкин. - Но визовый режим - только одна из составляющих всего комплекса мер, необходимых для развития туризма. Нужно разрабатывать туристские маршруты, работать над совершенствованием сферы услуг, транспорта".

Кстати, Ростуризм и "Автодор" 26 апреля планируют подписать соглашение по развитию внутреннего и въездного туризма. Планируется улучшить туристскую инфраструктуру на опорной сети скоростных дорог, для повышения комфорта туристов на автомобилях.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.