Найдутся смельчаки, которые подведут самих Львов

Гороскоп на неделю с 28 апреля по 4 мая

Овен. Эта неделя может сложиться достаточно напряженно для Овнов, работающих в сфере услуг. Возможно, вам будут попадаться излишне раздраженные или агрессивно настроенные клиенты, с которыми будет трудно найти взаимопонимание. К концу недели ситуация смягчится благодаря улучшению финансового положения.

Телец. Тельцам на этой неделе, возможно, придется много и упорно трудиться, чтобы получить достойный результат. Может возрасти нагрузка, увеличиться число плановых заданий, либо вам поручат выполнение срочного заказа. В любом случае это будет напряженное время. Часть работы можно делегировать коллегам или деловым партнерам.

Близнецы. Близнецам на этой неделе в работе нужна стабильность. Только так вы сможете добиться желаемого результата. Не следует увлекаться всевозможными новшествами и экспериментами. Также это не лучшее время для финансовых спекуляций на бирже.

Рак. Нарушения договорных обязательств могут стать причиной неприятностей на работе. Особенно это относится к сфере строительства, сделок с недвижимостью и работы в жилищно-коммунальном хозяйстве. Вторая половина недели благоприятна для профессионального обучения Раков и урегулирования юридических вопросов.

Лев. Типичным Львам на этой неделе предстоит проверка на прочность деловых связей. Некоторые текущие партнеры могут нарушить свои обещания. Вам также станет труднее выполнять взятые на себя обязательства. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы сдержать данное вами слово.

Дева. Девам на этой неделе будет сложно удержать финансовый баланс. Может возникнуть срочная потребность в каких-то расходах, однако необходимой суммы денег в наличии не окажется. Рекомендуется использовать свои деловые связи для урегулирования наиболее острых вопросов.

Весы. Типичным Весам на этой неделе придется решать довольно острые вопросы в короткие сроки. Если есть возможность, постарайтесь выиграть время и не принимать заведомо невыгодных для вас решений. Доброжелательные отношения с коллегами и подчиненными помогут вам снизить напряженность ситуации.

Скорпион. Скорпионам на этой неделе следует быть осмотрительнее при выполнении текущей работы. Любые дисциплинарные нарушения или действия в обход закона могут негативно сказаться на вашей деловой репутации. Больше всего преуспеют те, кто привык самостоятельно принимать решения.

Стрелец. Стрельцам на этой неделе, возможно, придется столкнуться с неожиданностями при выполнении плановых работ. В результате вы рискуете не соблюсти дедлайны. Кроме того, это не лучшее время для технических испытаний и пусконаладочных работ: возможны аварийные ситуации.

Козерог. Козерогам на этой неделе рекомендуется воздерживаться от принятия радикальных решений, даже если к этому их будут всячески подталкивать окружающие. Это особенно относится к руководящим работникам, менеджерам и управленцам. Гораздо успешнее сложится работа в сфере торгово-закупочной деятельности.

Водолей. Водолеям на этой неделе следует превыше всего позаботиться о своей деловой репутации. Необходимо непременно выполнять взятые на себя обязательства и поддерживать дисциплину труда. Возможно, вашей квалификации окажется недостаточно для успешного решения профессиональных задач.

Рыбы. Рыбам на этой неделе рекомендуется обходиться лишь теми финансовыми ресурсами, которые имеются в наличии. Попытка взять кредит может закончиться неудачей. Используйте эту неделю для личностного развития: например, учебы. Держите свои дела под личным контролем и принимайте решения самостоятельно.

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Газета "Золотой Рог", Владивосток.