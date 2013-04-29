Срок для добровольной уплаты штрафа увеличен до 60 дней

С 9 мая 2013 года увеличиваются сроки для добровольной уплаты лицами, привлеченными к административной ответственности, административных штрафов – с тридцати до шестидесяти дней.



Это предусмотрено изменениями, вносимыми в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 49-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».



Кроме того, тем же законом с трех до десяти суток увеличивается срок, в течение которого сотрудники Госавтоинспекции будут обязаны направлять постановления, штраф по которым не был вовремя уплачен, судебным приставам-исполнителям – для принудительного взыскания суммы штрафа с лица, привлеченного к административной ответственности. Это необходимо для того, чтобы даже в тех случаях, когда гражданин оплатил штраф в последние дни отведенного для добровольной уплаты срока, информация о принятом платеже своевременно успевала поступить в Госавтоинспекцию.



Также изменяется и ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ). Если в настоящее время она предусматривает либо штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа (но не менее 1000 рублей), либо арест на срок до 15 суток, то теперь, в качестве третьей альтернативной санкции, она будет предусматривать также обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Принятие решения по делу о неуплате гражданином административного штрафа, как и прежде, остается в компетенции судей, сообщает интернет-портал «ГУОБДД МВД России».

ZRPRESS.RU, Владивосток.