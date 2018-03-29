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В России хотят запретить работу по совместительству

29 Марта 2018, 20:01 | В России

Депутат Государственной Думы России Сергей Вострецов предложил изъять из Трудового кодекса понятие «совместительство». Соответствующие поправки им уже подготовлены. Свою инициативу автор объяснил тем, что люди под указанным понятием пытаются скрыть обычную переработку, получая не те деньги, которые им положены, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Парламентскую газету».

"Чтобы в будущем этих проблем не было, понятие «совместительство» надо убрать из Трудового законодательства", - считает Вострецов. В действующем законодательстве нет требования к работодателю проверять у работника наличие других мест трудоустройства. Записи о совместительстве делаются только лишь при желании владельца документа.

"И получается часто, что работник, который не обязан уведомлять работодателя о других местах работы, заключает еще один договор, в котором ограничение по часам работы ни работодателем, ни работником может не соблюдаться. Выявить подобные факты сложно. Их замалчивают обычно", - говорит депутат.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По информации информагентств
Теги: депутат  законопроект  госдума  работа 



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