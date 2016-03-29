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Бизнес-гороскоп: Водолеям обещают усиление денежных потоков
Гороскоп с 29 марта по 4 апреля от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio
ОВЕН. Не стремитесь занять чужое рабочее место, сосредоточьтесь на выполнении своих профессиональных обязанностей. В середине недели вероятны небольшие денежные поступления, которые, впрочем, станут началом постоянного дохода. Вероятна стабилизация в отношениях с новыми деловыми партнерами.
ТЕЛЕЦ. В финансовой сфере может наступить некое затишье. Лишь в пятницу у вас может появиться единомышленник или спонсор, который поможет в вопросах, связанных с деньгами. В среду и субботу желательно не рисковать, особенно если на кон поставлены не ваши деньги.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваша мудрость, мягкость и трудолюбие принесут вам неплохие результаты. К середине недели ваше финансовое положение заметно улучшится. Так что в выходные можно отправиться за покупками, в том случае, если они вам действительно нужны.
РАК. Прибавления к зарплате пока не предвидится, что может вызвать напряженные отношения с начальством, но не стоит обострять их до конфликта. В конце недели вам могут отдать старые долги. Постепенно ситуация стабилизируется.
ЛЕВ. Финансовая сторона ваших дел улучшится благодаря умению твердо отстаивать свои принципы. Будьте осторожны в среду, вероятны обман и денежные потери, не носите при себе крупные суммы денег. В четверг и пятницу можно ожидать новые денежные поступления.
ДЕВА. Финансовые проблемы могут всерьез озадачить вас, но в конце недели появится шанс для их решения. Во вторник и среду будут удачными деловые встречи и подписание договоров. В пятницу и субботу можно брать кредиты или деньги в долг у родных.
ВЕСЫ. На этой неделе крайне нежелательны крупные покупки и вложение денег в различные рискованные предприятия. Не отказывайтесь от финансовой помощи со стороны партнеров или родственников. В субботу или воскресенье проявите разумность в тратах.
СКОРПИОН. На этой неделе успешными будут буквально все ваши начинания. В понедельник и среду если вы будете легки в общении, то сможете успешно заработать. В конце недели можно рассчитывать на крупные денежные поступления от основного работодателя.
СТРЕЛЕЦ. У вас может появиться довольно много возможностей для дополнительного заработка. Рассчитывайте на солидные денежные поступления во вторник. Будут удачны личные приобретения во все дни, исключая четверг и первую половину пятницы. Склонность к излишествам постарайтесь подавить: она приведет к денежным потерям.
КОЗЕРОГ. Не исключены материальные трудности. Но при вашей активности в работе и сдержанности в тратах в конце недели их можно будет преодолеть. Переезд или ремонт, назначенный на эту неделю, потребует значительных материальных вложений, но результат удовлетворит вас.
ВОДОЛЕЙ. Вероятны позитивные изменения вашего отношения к работе, которые будут связаны с улучшением финансового положения. Во вторник вам понадобится дипломатичность и трезвая оценка при принятии решений. В выходные дни не стоит проявлять излишнюю расточительность.
РЫБЫ. Особых проблем в сфере финансовой деятельности пока не намечается. Чтобы вам хватило денег на осуществление задуманного, необходимо очень четко понимать, какая сумма вам действительно нужна. Отсутствие же расчетов может привести к потерям. Можете надеяться на финансовую поддержку семьи.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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