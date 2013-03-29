В России число нотариусов вырастет более чем в полтора раза

Число нотариусов в России планируется увеличить в 1,6 раза, сообщил в четверг глава Минюста РФ Александр Коновалов, представляя на заседании правительства РФ госпрограмму "Юстиция".

"Планируется увеличение численности нотариусов в 1,6 раза", — сказал он. Также, по словам министра, ожидается, что значительно увеличится адвокатский корпус. Это станет возможным за счет того, что адвокатский статус получат специалисты, оказывающие сейчас юридические услуги в сфере бизнес-консалтинга.

Коновалов также сообщил, что в ходе реализации госпрограммы планируется улучшить охрану зданий судов, пишет РИА "Новости".



