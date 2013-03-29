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В России число нотариусов вырастет более чем в полтора раза
Число нотариусов в России планируется увеличить в 1,6 раза, сообщил в четверг глава Минюста РФ Александр Коновалов, представляя на заседании правительства РФ госпрограмму "Юстиция".
"Планируется увеличение численности нотариусов в 1,6 раза", — сказал он. Также, по словам министра, ожидается, что значительно увеличится адвокатский корпус. Это станет возможным за счет того, что адвокатский статус получат специалисты, оказывающие сейчас юридические услуги в сфере бизнес-консалтинга.
Коновалов также сообщил, что в ходе реализации госпрограммы планируется улучшить охрану зданий судов, пишет РИА "Новости".
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Комментарии
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Я у моря10:05, 01.04.2013#
Ну ну. Забыли только, что есть еще уголовные и административные дела. И если что-то случается или вод удостоверение забрали или к уголовной ответственности привлекли, бежим к адвокатам и с выпученными глазами просим помощи и суем любые деньги, чтобы избежать этой самой уголовной ответсвенности или например отсудить квартирку, или вернуть вод. удостоверение. Какие Вы все-таки лицемеры.
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