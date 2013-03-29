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В России число нотариусов вырастет более чем в полтора раза

29 Марта 2013, 19:47 | В России

Число нотариусов в России планируется увеличить в 1,6 раза, сообщил в четверг глава Минюста РФ Александр Коновалов, представляя на заседании правительства РФ госпрограмму "Юстиция".

"Планируется увеличение численности нотариусов в 1,6 раза", — сказал он. Также, по словам министра, ожидается, что значительно увеличится адвокатский корпус. Это станет возможным за счет того, что адвокатский статус получат специалисты, оказывающие сейчас юридические услуги в сфере бизнес-консалтинга.

Коновалов также сообщил, что в ходе реализации госпрограммы планируется улучшить охрану зданий судов, пишет РИА "Новости".

 

 
Автор: РИА "Новости"
Теги: кадры  адвокаты  нотариусы 



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Комментарии

  • Последний бровеносец09:13, 01.04.2013#

    Растет число дармоедов!

  • Псевдоним09:18, 01.04.2013#

    Конечно, лучше занять население судами друг с другом и перепиской, чем реальным делом.

  • степа09:26, 01.04.2013#

    Эту же ОРДУ кормить надо будет. И на чьей шее они сидеть будут??? Что не на бюджетной коню ясно. Готовьте ваши денежки, будущие ТОВАРИЩИ, бывшие ГОСПОДАМИ, а попросту рабы, только не на галерах.

  • Я у моря10:05, 01.04.2013#

    Ну ну. Забыли только, что есть еще уголовные и административные дела. И если что-то случается или вод удостоверение забрали или к уголовной ответственности привлекли, бежим к адвокатам и с выпученными глазами просим помощи и суем любые деньги, чтобы избежать этой самой уголовной ответсвенности или например отсудить квартирку, или вернуть вод. удостоверение. Какие Вы все-таки лицемеры.

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