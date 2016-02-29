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Пенсионный возраст будут повышать в течение 10 лет
Процесс повышения пенсионного возраста в РФ в том случае, если решение об этом будет принято, может занять 10 лет, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Глава ведомства рассказал, что к 2018 году в России ожидается повышение средней продолжительности жизни до 73 лет.
На вопрос о том, будет ли после этого повышен возраст выхода на пенсию, Топилин ответил: "Само повышение пенсионного возраста это достаточно длительный процесс - то как минимум 10 лет".
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что необходимо срочно решить вопрос повышения пенсионного возраста, что позволит сбалансировать пенсионную систему и не увеличивать налоговую нагрузку на компании. Однако источник в социальном блоке правительства говорил, что повышения пенсионного возраста в ближайшие три-пять лет не произойдет.
Глава Комитета гражданских инициатив, экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, что пенсионный возраст будет повышен через три года - после выборов президента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что у Кремля нет каких-либо планов, связанных с повышением пенсионного возраста в России.
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да надо сразу лет на 30, что мелочиться, а отчисления правительство на личные нужды!