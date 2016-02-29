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Пенсионный возраст будут повышать в течение 10 лет

29 Февраля 2016, 09:29 | В России

Процесс повышения пенсионного возраста в РФ в том случае, если решение об этом будет принято, может занять 10 лет, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Глава ведомства рассказал, что к 2018 году в России ожидается повышение средней продолжительности жизни до 73 лет.

На вопрос о том, будет ли после этого повышен возраст выхода на пенсию, Топилин ответил: "Само повышение пенсионного возраста это достаточно длительный процесс - то как минимум 10 лет".

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что необходимо срочно решить вопрос повышения пенсионного возраста, что позволит сбалансировать пенсионную систему и не увеличивать налоговую нагрузку на компании. Однако источник в социальном блоке правительства говорил, что повышения пенсионного возраста в ближайшие три-пять лет не произойдет.

Глава Комитета гражданских инициатив, экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, что пенсионный возраст будет повышен через три года - после выборов президента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что у Кремля нет каких-либо планов, связанных с повышением пенсионного возраста в России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: пенсия  минсоцзащиты  кудрин  пенсионный возраст  Минтруда  топилин  минфин 



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Комментарии

  • Псевдоним20:41, 29.02.2016#

    да надо сразу лет на 30, что мелочиться, а отчисления правительство на личные нужды!

  • иван20:55, 29.02.2016#

    К 2018 ожидается средняя продолжительность жизни до 73 . Забавно.

  • Сталин20:57, 29.02.2016#

    Сидя в Госдуме , можно и в 90 лет на пенсию, а работая в колхозе , я думаю мы и до 50 не до живем. верный расчет правителей. платить не кому будет

  • Lacosta20:57, 29.02.2016#

    По статистике средний возраст мужчин в РФ за 2014 год составил 65, 3 года. Следовательно мужчины будут умирать еще в до пенсионом возрасте!

  • Гражданин.08:21, 01.03.2016#

    Теперь и нечего стрематься, что я в черную работаю.

  • Псевдоним08:37, 01.03.2016#

    поддержим"избранного"с гопкомпанией, он же для своих избирателей старается. деньги-зло, а жизнь роскошь.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј08:52, 01.03.2016#

    как лихо всех обдурил, создавая личный резерв!

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