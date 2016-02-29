Свободный порт Владивосток скоро перестанет быть эксклюзивом

Для адаптации Калининградской области к прекращению с 1 апреля действия таможенных преференций правительство предлагает анклаву практически полный набор мер поддержки, разработанных для Дальнего Востока, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Помимо переформатирования действующей там особой экономической зоны (ОЭЗ) в территорию опережающего социально-экономического развития (ТОР), власти готовят еще и создание свободного порта в Калининградской области - режима, также изначально предназначавшегося исключительно для Приморья, пишет «Коммерсант».

До прекращения таможенных преференций Калининградской области осталось чуть больше месяца - с 1 апреля 2016 года в соответствии с взятыми Россией перед ВТО обязательствами там перестает действовать льготный режим, позволяющий беспошлинно вывозить на рынок ЕАЭС продукцию, изготовленную на территории ОЭЗ. Как сообщил вчера на прошедшем в Калининграде заседании правительственной комиссии по развитию этого анклава замминистра экономического развития Александр Цыбульский, сейчас в ОЭЗ зарегистрировано 106 компаний-резидентов, еще 785 юрлиц имеют право на таможенные льготы. По оценкам чиновника, эти компании формируют 22% валового регионального продукта. Грядущие изменения, признал замминистра, могли бы привести к рецессии в экономике области.

Власти готовятся к "проблеме 2016 года" давно, но, как выяснилось на заседании, за месяц до отмены льгот она все еще не решена. "Некоторые решения находятся пока либо в стадии проектов нормативных актов, либо в стадии законопроектов. Это плохо, это означает, что не все ведомства сделали то, что было положено", - посетовал премьер-министр Дмитрий Медведев. Недовольство премьера вызвали темпы разработки законодательной базы для создания на территории анклава ТОР. Напомним, пока такие зоны могут создаваться только на Дальнем Востоке и в депрессивных моногородах. Но по итогам прошлогодней правкомиссии по Калининграду Дмитрий Медведев поручил Минэкономики внести в правительство законопроект, предусматривающий распространение с 1 апреля 2016 года режима ТОР на территорию анклава. В Минэкономики сообщили "Ъ", что данный законопроект внесен в правительство.

В ведомстве также рассказали, что по поручению президента разрабатывается второй проект - с условным названием "О социально-экономическом развитии Калининградской области". Он преобразует особую экономическую зону, действующую в анклаве, в ТОР. "При этом для резидентов зоны, возможно, будет предусмотрена перерегистрация с сохранением действующих льгот и преференций, а также их расширение в соответствии с льготами для ТОР",— пояснил Александр Цыбульский. Напомним, действующая в области ОЭЗ подразумевает льготы по налогам на прибыль и имущество организаций. Режим ТОР также предлагает льготные ставки этих платежей, а также режим свободной таможенной зоны, но не такой льготный, как на территории ОЭЗ - иностранная продукция и товары, изготовленные с использованием импортных комплектующих или товаров Таможенного союза, ввезенные без уплаты пошлин, могут использоваться только внутри ТОР.

Второй "дальневосточный" механизм поддержки, который предлагается применить в Калининградской области - создание на территории анклава свободного порта (набор льгот пока не раскрывается). Отметим, этот режим уже работает во Владивостоке - и предусматривает освобождение резидентов на пять лет от налогов на имущество, прибыль и землю, а также получение визы прямо на границе. В Калининграде, сообщил вчера Александр Цыбульский, также предлагается закрепить возможность упрощенного въезда иностранцев на территорию анклава для туризма и санаторно-курортного лечения.

Наконец, существуют еще два решения по поддержке анклава. Во-первых, это снижение минимального порога инвестиций для получения статуса резидента ОЭЗ со 150 млн руб. до 50 млн руб. Этот закон уже одобрен Госдумой. Кроме того, на создание рабочих мест, импортозамещение и улучшение социально-экономических условий проживания в регионе из федерального бюджета в 2016 году предполагается выделить 67 млрд руб.

По мнению заведующего кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова Руслана Абрамова, создание ТОР и свободного порта в западном анклаве никак не нарушает обязательств России перед ВТО. Впрочем, полагает эксперт, "России ничто не мешает пересмотреть и ограничения перед ВТО, а учитывая современную геополитическую обстановку, когда нормы ВТО уже были неоднократно нарушены "партнерами" РФ, неуместно говорить о безусловности обязательств". По его словам, введение новых режимов в Калининградской области оправдано - ни одна из ранее созданных особых зон по-настоящему не заработала. У ТОР и свободного порта сроки функционирования — до 70 лет, добавляет господин Абрамов, а у особых зон и их аналогов - от 12 до 20 лет.

Фото Андрея САВИНА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.