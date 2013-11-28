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Штраф за незаконное подключение к энергосетям в России вырос вдвое
28 Ноября 2013, 21:56 | В России
Устанавливается размер штрафа за самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей. До этого он составлял от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей.
Чиновников ждут штрафы до 8 тысяч рублей (сейчас до 4 тысяч рублей), а юридические лица — до 80 тысяч рублей (сейчас до 40 тысяч рублей), пишет РИА Новости.
Автор: РИА "Новости"
Теги: штраф энергосети
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