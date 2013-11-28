Штраф за незаконное подключение к энергосетям в России вырос вдвое

Президент России подписал закон о двукратном увеличении штрафов за незаконное подключение к энергосетям и трубопроводам, соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Устанавливается размер штрафа за самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей. До этого он составлял от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей.