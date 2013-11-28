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Минтруд РФ планирует сравнять МРОТ с прожиточным минимумом к 2018 году
28 Ноября 2013, 21:24 | В России
Минтруд России планирует довести минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до величины прожиточного минимума не позднее 2018 года, сообщил замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов.
"В плане действий (по доведению МРОТ до прожитого минимума) мы предусмотрели, что реализация его должна быть не позднее, чем к 2018 году", — сказал Пудов на пресс-конференции в Москве.
Госдума в ноябре отклонила поправку о повышении МРОТ до размера прожиточного минимума, сообщает РИА Новости.
Законопроект о повышении МРОТ до 5,554 тысячи рублей в месяц с января 2014 года был внесен правительством. В настоящее время МРОТ составляет 5,205 тысячи рублей. В случае принятия закона с 1 января 2014 года МРОТ должен был увеличиться почти на 350 рублей.
Автор: РИА "Новости"
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