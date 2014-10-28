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Правительство РФ определилось с правилами начисления пенсии

28 Октября 2014, 12:35 | В России

Правительство РФ определилось с правилами начисления пенсий, которые должны действовать с 2015 года. В страховой стаж включаются периоды работы человека, когда за него делались страховые платежи в России – вне зависимости от того, работал он в это время в стране или за рубежом.

Также сюда относятся периоды прохождения военной службы, получения больничных, ухода за малолетними детьми до достижения ими 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности. Кроме того, в страховой стаж войдут периоды получения пособия по безработице, ухода за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом или стариком старше 80 лет, необоснованного содержания под стражей и некоторые другие. Стаж подтверждается документами об уплате обязательных страховых платежей. Это могут быть сведения из Пенсионного фонда России и налоговой службы.

Но, согласно российскому законодательству, никто из граждан РФ без пенсии не останется. «Даже если человек ни одного дня не работал и не был застрахован, по достижении пенсионного возраста он придет в Пенсионный фонд, зарегистрируется, и ему выплатят пенсию. Другое дело, что это будет социальная пенсия, на уровне прожиточного минимума», - пояснили в Общественной палате России агентству Regions.ru. Однако в этом случае трудовая пенсия не будет начисляться для тех, кто не зарегистрирован в ФПС, и  за них не выплачиваются взносы. Как выяснилось на совещании у вице-премьера Ольги Голодец, в России таких 22,5 млн. Никто не знает, где они и чем занимаются, поскольку они не зарегистрированы в системе соцстрахования и не платят взносы в ПФ. Велено  вывести из тени как минимум 10% серой зарплаты.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: пенсия 



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