Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Правительство РФ определилось с правилами начисления пенсии
Правительство РФ определилось с правилами начисления пенсий, которые должны действовать с 2015 года. В страховой стаж включаются периоды работы человека, когда за него делались страховые платежи в России – вне зависимости от того, работал он в это время в стране или за рубежом.
Также сюда относятся периоды прохождения военной службы, получения больничных, ухода за малолетними детьми до достижения ими 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности. Кроме того, в страховой стаж войдут периоды получения пособия по безработице, ухода за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом или стариком старше 80 лет, необоснованного содержания под стражей и некоторые другие. Стаж подтверждается документами об уплате обязательных страховых платежей. Это могут быть сведения из Пенсионного фонда России и налоговой службы.
Но, согласно российскому законодательству, никто из граждан РФ без пенсии не останется. «Даже если человек ни одного дня не работал и не был застрахован, по достижении пенсионного возраста он придет в Пенсионный фонд, зарегистрируется, и ему выплатят пенсию. Другое дело, что это будет социальная пенсия, на уровне прожиточного минимума», - пояснили в Общественной палате России агентству Regions.ru. Однако в этом случае трудовая пенсия не будет начисляться для тех, кто не зарегистрирован в ФПС, и за них не выплачиваются взносы. Как выяснилось на совещании у вице-премьера Ольги Голодец, в России таких 22,5 млн. Никто не знает, где они и чем занимаются, поскольку они не зарегистрированы в системе соцстрахования и не платят взносы в ПФ. Велено вывести из тени как минимум 10% серой зарплаты.
Новости тематики
- Путин рассказал, когда Россия высадится на Луну
- Скончался основатель "МММ" Сергей Мавроди
- Олигархи выстраиваются в очередь, чтобы предать Президента
- Имущественное неравенство в России вышло на уровень 1905 года
- Путину предложили заставить население работать
- Эксперты Высшей школы экономики нашли в России огромное количество не нужных стране людей
- Путин приказал сократить число проверок и посадок предпринимателей
- Как получить второе гражданство
- Материнский капитал – за месяц и десять дней
- ПФР - в Telegram
Новости раздела
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Номер мобильного телефона заменит паспорт
- Никакого реального повышения пенсий в 2019 году не будет
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Число учебников в школах уменьшится пока на треть
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Минобороны ликвидирует военные кафедры в вузах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей