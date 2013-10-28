Ракам стоит пятиться от новых знакомств

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября

Овен. В течение недели Овнам, возможно, придется часто заниматься исправлением своей работы, особенно если какие-то проекты недавно пришлось сдавать в спешке. В своей текущей деятельности постарайтесь не торопиться, перепроверять любую фактическую информацию. Конец недели подходит для оформления кредита в банке.

Телец. Сейчас не самое благоприятное время для Тельцов, занятых в торговле. Не исключен спад покупательского спроса на те или иные продукты, услуги. Рекомендуется воздержаться от крупных расходов. В конце недели дела пойдут вверх за счет успешного партнерского сотрудничества.

Близнецы. Близнецам рекомендуется настроить себя на выполнение запланированных дел. Если вы будете строго следовать графику и своевременно выполнять поручения руководства, то к концу недели возможен приятный бонус. Особенно внимательно в этот период следует быть тем, кто занимается сделками с недвижимостью.

Рак. Ракам на этой неделе не рекомендуется уделять много времени расширению деловых связей. Новые знакомые могут оказаться ненадежными и вскоре утратят свое значение. Не следует никому ничего обещать, а также верить чужим обещаниям. В конце недели можно рассылать резюме: скорее всего, вас заметят и оценят.

Лев. Финансовое положение Львов на этой неделе будет довольно нестабильным. Доходы могут оказаться ниже текущих расходов, несмотря на прилагаемые вами усилия. Между тем в конце недели ваши дела улучшатся. Особенно это относится к тем, кто занят в сфере финансов и строительства.

Дева. Девам на этой неделе вряд ли удастся найти поддержку своим инициативам. Даже те, кого вы считаете своими единомышленниками, могут не согласиться с вашими предложениями. В конце недели активизируются деловые контакты, ускорится торговля. Быстрее и легче пройдет работа с документами, информацией.

Весы. Многим Весам на этой неделе придется преодолевать препятствия на пути к заявленной цели. Не исключено, что вам будет трудно понять, что является их причиной. Возможно, следует более внимательно следить за поведением своих недоброжелателей. В конце недели многих Весов ожидает финансовый успех.

Скорпион. Скорпионам на этой неделе, возможно, придется заниматься решением вопросов, выходящих за рамки их компетенции. Если вы почувствуете, что вам не хватает знаний или нужной квалификации, стоит подумать о повышении своей квалификации. Сейчас благоприятное время для записи на подобные курсы.

Стрелец. Сегодня Стрельцам следует быть осмотрительнее при проведении финансовых операций. Это особенно относится к банковским переводам в другие города или за границу: не исключена ошибка в цифрах реквизитов или компьютерный сбой, что приведет к зависанию платежа.

Козерог. Козероги могут столкнуться с мелкими проблемами при подготовке договоров к подписанию. Рекомендуется внимательно перечитывать текст соглашений. В конце недели наступает удачное время для маркетинговых исследований и проектно-конструкторских работ.

Водолей. Водолеям, работающим в сфере ремонта и обслуживания технических и транспортных средств, на этой неделе будет трудно выявить и устранить поломки. Темп работы и производительность труда из-за этого может снизиться.

Рыбы. Рыбы, занимающиеся пиар-деятельностью, на этой неделе могут решить, что прежние способы взаимодействия с клиентами уже не так эффективны. В этот период стоит подумать, как можно качественно улучшить текущие рекламные кампании. Конец недели - удачное время для учебы, служебных командировок и деловой переписки.

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ZRPRESS.RU, Владивосток.