Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы

Особенно повезет женщинам…

28 августа во время поездки в Новосибирскую и Омскую области президент России Владимир Путин анонсирует смягчение пенсионной реформы, пишет издание «Проект» со ссылкой на анонимные источники в Кремле, Белом доме и Госдуме. Какие конкретно поправки будут внесены в законопроект, не уточняется.

Источники рассказали изданию о вероятных вариантах смягчения реформы, которые в последнее время обсуждало руководство страны. Один из собеседников «Проекта» утверждает, что приоритетный вариант — снижение порога выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63. Также, вероятно увеличение переходного периода и сохранение возраста получения льгот на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию.

Сообщается, что заявление президента — «страшная тайна». Оно должно стать неожиданностью как для чиновников, так и для рядовых россиян, рассказал изданию один из источников. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что возможность такого заявления со стороны главы государства ранее не исключена.

Согласно текущей редакции законопроекта, одобренной Госдумой в первом чтении, возраст выхода на пенсию постепенно повысится для мужчин 65 лет, а для женщин — до 63 лет.