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Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы

28 Августа 2018, 15:24 | В России

Особенно повезет женщинам…

28 августа во время поездки в Новосибирскую и Омскую области президент России Владимир Путин анонсирует смягчение пенсионной реформы, пишет издание «Проект» со ссылкой на анонимные источники в Кремле, Белом доме и Госдуме. Какие конкретно поправки будут внесены в законопроект, не уточняется.

Источники рассказали изданию о вероятных вариантах смягчения реформы, которые в последнее время обсуждало руководство страны. Один из собеседников «Проекта» утверждает, что приоритетный вариант — снижение порога выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63. Также, вероятно увеличение переходного периода и сохранение возраста получения льгот на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию. 

Сообщается, что заявление президента — «страшная тайна». Оно должно стать неожиданностью как для чиновников, так и для рядовых россиян, рассказал изданию один из источников. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что возможность такого заявления со стороны главы государства ранее не исключена.

Согласно текущей редакции законопроекта, одобренной Госдумой в первом чтении, возраст выхода на пенсию постепенно повысится для мужчин 65 лет, а для женщин — до 63 лет.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: пенсионный фонд  госдума  женщина  дожитие  правительство  65  возраст  стаж  пенсия  ПФР  мужчина  средний возраст  баллы  медведев  63  срок  реформа 



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Комментарии

  • ъъъъъъъъъъъ16:14, 28.08.2018#

    увеличит возраст выхода на пенсию - укоротит себе жизнь. . . и плохо, что не помнит историю с Чаушеску. . . .

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