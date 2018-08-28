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Бизнес-гороскоп: Стрельцы попадут в цель в пятницу
Гороскоп на неделю с 27 августа по 2 сентября
ОВЕН. На этой неделе у вас появится возможность проявить инициативу и показать себя в профессиональной сфере с лучшей стороны. Однако не исключено, что у вас появятся и завистники. Пятница - не тот день, когда с собой стоит носить крупную сумму, а в воскресенье будут удачными серьезные приобретения.
ТЕЛЕЦ. Возможна бумажная волокита и сложности при урегулировании финансовых вопросов. В среду и четверг не исключены срывы договоренностей и неисполнение обязательств. В выходные вам придется пройтись по магазинам с детьми и купить все необходимое к учебному году.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе работа не будет мешать вашей личной жизни. И вообще график у вас окажется весьма комфортный. И вы сможете проявить также свои творческие способности и получить дополнительную прибыль. Самые удачные дни – четверг и пятница.
РАК. В начале недели лучше заняться решением мелких задач и исправлением недочетов. Начальство не будет требовать от вас трудовых подвигов. В четверг сделки и деловые переговоры пройдут удачно. В пятницу возможны денежные поступления.
ЛЕВ. С финансовой сферой на этой неделе могут возникнуть проблемы, расходы рискуют возрасти. Так что покупать лучше только самое необходимое. В выходные стоит налегать на овощи и фрукты со своего огорода и не ходить в магазины вовсе.
ДЕВА. Решая материальные проблемы, сейчас лучше рассчитывать только на свои силы. В понедельник возможны новые финансовые поступления, однако деньги будут столь же быстро исчезать. Вторая половина недели будет стабильнее. В воскресенье вам, похоже, придется думать о делах.
ВЕСЫ. На этой неделе вас могут ожидать непредвиденные расходы, однако ваш бюджет от этого практически не пострадает. Во вторник ваши друзья могут вовлечь вас в лишние траты. В пятницу у вас появится возможность заработать, не упустите шанс.
СКОРПИОН. Вас ждут интересные и прибыльные деловые предложения. В понедельник возможно поступление интересной информации. В среду можете рассчитывать на премию. Обстановка на работе будет комфортной и творческой.
СТРЕЛЕЦ. Золотых гор в финансовом плане неделя пока не обещает. Желательно проявить разумную осторожность, особенно в четверг. Зато пятница принесет приятные для вашего бюджета новости.
КОЗЕРОГ. Важные профессиональные контакты лучше планировать на понедельник или вторник. Не давайте воли эмоциям, это может повлиять на отношение к вам деловых партнеров. В четверг и пятницу вероятны незначительные денежные поступления.
ВОДОЛЕЙ. Финансовое положение стабильно. Среда порадует интересными деловыми предложениями. Возможно, в выходные вам понадобится финансовая помощь от близкого человека. И он окажет ее без лишних просьб и вопросов.
РЫБЫ. Финансовое положение достаточно стабильно, и не вызывает особенного беспокойства. Постарайтесь не забывать о чувстве меры, делая приобретения для себя, семьи и для дома. В четверг будьте осторожны с многообещающими предложениями о работе, они вряд ли окажутся прибыльными. Пятница - удачный день для покупок.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.Com
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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