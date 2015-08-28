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Соцсетью Facebook впервые воспользовались миллиард человек за день

28 Августа 2015, 13:03 | В России

Число людей, воспользовавшихся социальной сетью Facebook за один день, впервые достигло миллиарда, сообщил создатель соцсети Марк Цукерберг.

"Мы преодолели важный рубеж. Впервые миллиард человек воспользовались Facebook в один и тот же день. В понедельник (25 августа) каждый седьмой человек на земле зашел в Facebook, чтобы связаться со своей семьей и друзьями", - написал Цукерберг на своей страничке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Согласно финансовому отчету компании, в июне 2015 года число ежедневно активных пользователей соцсети составляло в среднем 968 миллионов человек.

Между тем, Роскомнадзор сообщил, что не будет проверять Facebook в связи с вступлением в силу закона о персональных данных, заявил пресс-секретарь Федеральной службы по надзору в сфере связи Вадим Ампелонский в эфире радиостанции "Русская служба новостей".

"Проверка Faсebook в 2015 году во исполнение 242-го закона (о персональных данных. - Прим. ред.) не запланирована", - отметил он.

Кроме того, Вадим Ампелонский, отвечая на вопрос, когда Роскомнадзор может провести проверку социальной сети, ответил: "Никогда".

Также пресс-секретарь ведомства заявил, что информация в СМИ об отказе Facebook устанавливать серверы в России не соответствует действительности. Как отметил Вадим Ампелонский, на встрече руководителя Роскомнадзора Александра Жарова и директора по общественной политике Facebook в Скандинавии, Центральной и Восточной Европе и России Мирупа Кристенсена после вступления в силу закона о персональных данных это не было озвучено, сообщает РСН.

Напомним, что 1 сентября вступают в силу поправки в закон "О персональных данных", требующие локализации данных россиян на территории России. В отдельных случаях разрешается обработка персональных данных россиян на территории других государств. При этом интернет-регулятор (Роскомнадзор) наделяется полномочиями ограничивать доступ к информации, обрабатываемой с нарушением законодательства в области персональных данных.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: цукерберг  запрет  соцсеть  1 сентября  Роскомнадзор  facebook 



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Комментарии

  • абырвалГ15:43, 28.08.2015#

    Зачем издавать законы, которые потом не будешь выполнять?

  • kevenmessie17:52, 28.08.2015#

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