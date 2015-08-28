Соцсетью Facebook впервые воспользовались миллиард человек за день

Число людей, воспользовавшихся социальной сетью Facebook за один день, впервые достигло миллиарда, сообщил создатель соцсети Марк Цукерберг.

"Мы преодолели важный рубеж. Впервые миллиард человек воспользовались Facebook в один и тот же день. В понедельник (25 августа) каждый седьмой человек на земле зашел в Facebook, чтобы связаться со своей семьей и друзьями", - написал Цукерберг на своей страничке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Согласно финансовому отчету компании, в июне 2015 года число ежедневно активных пользователей соцсети составляло в среднем 968 миллионов человек.

Между тем, Роскомнадзор сообщил, что не будет проверять Facebook в связи с вступлением в силу закона о персональных данных, заявил пресс-секретарь Федеральной службы по надзору в сфере связи Вадим Ампелонский в эфире радиостанции "Русская служба новостей".

"Проверка Faсebook в 2015 году во исполнение 242-го закона (о персональных данных. - Прим. ред.) не запланирована", - отметил он.

Кроме того, Вадим Ампелонский, отвечая на вопрос, когда Роскомнадзор может провести проверку социальной сети, ответил: "Никогда".

Также пресс-секретарь ведомства заявил, что информация в СМИ об отказе Facebook устанавливать серверы в России не соответствует действительности. Как отметил Вадим Ампелонский, на встрече руководителя Роскомнадзора Александра Жарова и директора по общественной политике Facebook в Скандинавии, Центральной и Восточной Европе и России Мирупа Кристенсена после вступления в силу закона о персональных данных это не было озвучено, сообщает РСН.

Напомним, что 1 сентября вступают в силу поправки в закон "О персональных данных", требующие локализации данных россиян на территории России. В отдельных случаях разрешается обработка персональных данных россиян на территории других государств. При этом интернет-регулятор (Роскомнадзор) наделяется полномочиями ограничивать доступ к информации, обрабатываемой с нарушением законодательства в области персональных данных.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.